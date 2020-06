Aktion Offener Garten : Gärten in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen öffnen für Besucher

Am 20. und 21. Juni können zahlreiche Gärten bestaunt werden. Wegen Corona sind aber besondere Vorkehrungen erforderlich.

von Sönke Rother

18. Juni 2020, 11:41 Uhr

Bokelrehm | Die Gesellschaft ist durch die Corona-Krise auf den Kopf gestellt. Und auch, wenn in vielen Teilen nach der Lockerung des Lockdowns wieder ein bisschen Normalität einkehrt, sind Einschränkungen und Auflagen vielerorts an der Tagesordnung. Aber wenigsten in der Natur scheint die Welt noch in Ordnung. Und davon können sich Besucher bei der Aktion Offener Garten auch in diesem Jahr selbst ein Bild machen.

Kein Kaffee, Kuchen und Händeschütteln

Allerdings müssen auch dort gewisse Vorgaben eingehalten werden, wie Ute Jendruck weiß. „Wir müssen beispielsweise auf das Anbieten von Kaffee und Kuchen verzichten“, sagt die Bokelrehmerin, die am Wochenende, 20. und 21. Juni, ihre grüne Oase für Schaulustige öffnet. Noch schwerer fällt es ihr und ihrem Mann Klaus-Peter Jendruck, dass sie auf den Händedruck zur Begrüßung verzichten müssen. „Wir lassen es uns aber nicht nehmen, jeden Gast persönlich willkommen zu heißen – dann eben ohne das Händeschütteln.“

Bunte Vielfalt auf 1000 Quadratmetern

Die Besucher erwarten auf rund 1000 Quadratmeter verschiedene Blumen und Sträucher, wobei Ute Jendruck besonders darauf achtet, dass rosa, pink, lila, blau und weiß in der Farbpalette vertreten sind. Daher passen auch die überwiegend violetten Fingerhüte, die sich selbst ausgesät haben. „Gelb kommt nicht in meinen Garten“, stellt die Hobbygärtnerin aber klar.

Selbstgebastelte Dekoration

Dafür finden sich bei Familie Jendruck an der Dorfstraße in Bokelrehm viele Dekoartikel. „Das meiste davon ist selbst gebastelt“, sagt die Pflanzenfreundin stolz. Oft wird das Treibgut von der dänischen Nordseeküste verwendet. Aber auch alte Holzleitern, Autofelgen und ähnliches kommt zum Einsatz. „Oft habe ich die Ideen beim Walking. Dann wird das besprochen und mein Mann setzt das dann um“, sagt Ute Jendruck.

Zitat „Wir lieben es, die Vögel zu beobachten.“

Deshalb sind auch viele Nistkästen im Garten der Jendrucks zu finden. „Wir lieben es, die Vögel zu beobachten.“ Noch lieber sehen sie allerdings dem putzigen Eichhörnchen zu, dass seit einigen Jahren regelmäßiger Gast ist. Inzwischen hat es sogar eine eigene Futterklappe.

Probleme mit Rehen und Wühlmäusen

Probleme gibt es hingegen mit Wühlmäusen und Rehen. „Die kamen vor allem wegen unserem Gemüsebeet“, berichtet Ute Jendruck. Inzwischen hat sie den Anbau aufgegeben. „Kurze Zeit war Ruhe, dann haben sich die Rehe eine neue Lieblingsspeise gesucht.“ Seit dem schützt ein feiner Elektrodraht das Pflanzenparadies vor den gefräßigen, tierischen Besuchern.

Pflanzenverkauf nur auf Anfrage

Ein Pflanzenverkauf gibt es in diesem Jahr nur auf Anfrage. „Dann buddle ich eben schnell etwas aus“, sagt Ute Jendruck. Auf das Gästebuch will das Ehepaar aber nicht verzichten. Wir werden zwei Gläser mit Kugelschreibern aufstellen – eines mit frisch desinfizierten, eines mit den gebrauchten.“

Wir lieben es an der frischen Luft zu sein und im Garten zu arbeiten. Aber wir genießen es auch, einfach in einer schönen Ecke zu sitzen. Der Garten ist von Frühjahr bis Herbst unser Wohnzimmer – so lange es die Temperatur erlaubt“, fasst Ute Jendruck zusammen.



Corona-Regeln





Für alle Teilnehmer gelten die Verhaltensregeln, die das Gesundheitsamt Plön formuliert hat, die aber auch in anderen Kreisen so umzusetzen sind: Es müssen die üblichen Abstandsregeln eingehalten werden, es dürfen keine Toiletten besucht und Bewirtung angeboten werden. Lange Gespräche mit den Gästen sollten vermieden und mit deutlichem Abstand geführt werden; empfohlen wird dabei auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Gartenbesitzer, die etwas verkaufen, müssen für Handschuhe und Desinfektion sorgen und sollten eine Schale für Wechselgeld bereithalten, zudem sind „runde“ Beträge angebracht. Es braucht keine offiziellen Einbahnstraßenregelungen, aber Rücksicht und vorausschauendes Benehmen sindwerden empfohlen; auch können freiwillig die Personalien aufgenommen werden.

Info:

Offene Gärten im Kreis Steinburg und Dithmarschen. Sie sind am 20. und 21. Juni dabei:

Steinburg

Brokstedt Silke und Walter Frömming, Dörnbek 39a

Hohenfelde Manfred Ostermann, Moltkestraße 10

Horst Stephanie Wiermann, Horstheider Weg 143

Kollmar Gerd Winzek, Rosengarten an der Elbe, Kleine Kirchreihe 14

Itzehoe Hermine Musfeldt und Egon Klein, Edendorferstraße 114,

Malte Rimmek, Ochsenmarktskamp 7

Schlotfeld Angela Schriefer, Dorfstraße 7

Nortorf Michael Grünheid – Gartenbau, Nortorf 21

Kaisborstel Carsten Vehrs - Gartendesign, Dorfstraße 15

Bahrenfleth Ilse Schüdder, Groß Wisch 4

Dägeling Bianca und Andreas Klein, Linnthun 8

Hohenaspe Marlene Bock und Walter Langreder, Lehmkuhle 18

Bokelrehm Ute und Klaus-Peter Jendruck, Dorfstraße 24

Breitenberg Helga und Norbert Rick, Schinkelweg 4



DITHMARSCHEN

Brunsbüttel Birgit Oprée, Deich Design, Groden 31

Ute Peters, Elbstraße 5

Burg Kirsten Grimm, Unterm Cleve 51

Heide Bärbel und Klaus Wohlers, Süderstraße 50

Bunsoh Martina und Jürgen Meggers, Schulstraße 7

Schmedeswurth Helga und Lothar Schwemmer, Ostermenghusen 5

Albersdorf Marianne Ortner, Brahmkampsgärten, Brahmkampsweg 1

Sabine und Christian Witt, Ellingstedter Weg 15

Neufeld Wiebke und Broder Vollmert, Bundesstraße 2



Besucher sollten sich unbedingt zuvor auf der Homepage informieren: www.offenergarten.de