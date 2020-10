Hoher Spaßfaktor in Wilster : Gaby Theede und ihr Team betreuen Ferienkinder

Nächste Woche geht es für das Team des Schulverbands Wilstermarsch wieder mit der Betreuten Grundschule in Wilster und St. Margarethen weiter. In der Marschenstadt ist der Bedarf so groß, dass mit Wohncontainern der Platzmangel entschärft werden muss.

15. Oktober 2020, 18:09 Uhr

Wilster | Oft ist es berufstätigen Eltern oder Alleinerziehenden nicht möglich, eine gute und verlässliche Aufsicht für ihre jüngeren Kinder während der gesamten Schulferien zu finden. Mit der „Grundschulferienbetreuung“ wird bereits seit einigen Jahren den Eltern von Grundschülern aus Wilster und der Wilstermarsch die Möglichkeit gegeben, ihre Kinder in einem Teil der Ferien qualifiziert betreuen zu lassen.

In der zweiten Herbstferienwoche bot nun die Koordinatorin Gaby Theede im Team mit Ramona Auhage, Christine Kohzer, Stefanie Knölcke-Viebrock und Manuela Fölster ein buntes Programm für die Mädchen und Jungen. „Wir sind personell sehr gut aufgestellt“, betonte Gaby Theede sichtlich erfreut. „Neben Stefanie Knölcke-Viebrock und Manuela Fölster aus der Betreuten Grundschule St. Margarethen unterstützen uns in diesen Ferien sogar drei Erzieher-Praktikanten“, fügte sie hinzu.

Das Betreuungsteam sorgte mit Sport, Spiel und Spaß für viel Abwechslung für die acht angemeldeten Kinder. Neben der Teilnahme am MTV-Ferienprogramm oder Fußballtraining mit Jost Rohwedder vom SV Alemannia Wilster gab es auch einen Besuch beim Nabu sowie eine Schnitzeljagd mit anschließendem Filmnachmittag. Der besonders beliebte „Discotag“ ist für heute als Abschluss geplant.

„Es war eine tolle Gruppe“, lobte Gaby Theede die Kinder. Unter Coronabedingungen gestaltete sich die Betreuung in diesem Jahr zwar etwas anders. Aber das Betreuungsteam sei froh, dass wieder selbst gekocht werden dürfe, denn das war in der Sommerferienbetreuung noch nicht erlaubt. Aber eine Maskenpflicht während der gesamten Betreuungszeit besteht für alle Kinder genauso wie für die Betreuer. „Die Masken sind ein bisschen doof“, sind sich Joy (6) und Emilie (8) einig. „Manchmal sind sie zu eng oder werden nass.“ Aber sonst sei alles super bei der Ferienbetreuung. Und Vincent (6), der das erste Mal dabei war, fand das Sportprogramm und das Essen am besten.

Mit den beiden neu aufgestellten Wohncontainern war das Platzangebot auch ausreichend. Die Container wurden bereits vor einigen Wochen für die Betreute Grundschule aufgestellt. Der Schulverband Wilstermarsch hatte schnell auf die größer werdende Nachfrage bei der Früh- oder Mittagsbetreuung reagiert. „Wir mussten schon Kinder ablehnen, weil uns der Platz und das Personal fehlte“, erklärte Gaby Theede. „Ich bin dem Schulverband sehr dankbar, dass so schnell reagiert wurde und wir jetzt insgesamt über 30 Kinder betreuen können.“ Die Container sind seit vier Wochen einsatzbereit, denn sie mussten noch saniert und eingerichtet werden. Während der Schulzeit findet dort hauptsächlich die Hausaufgabenbetreuung statt. Und mit zwei weiteren Mitarbeiterinnen werde nach den Ferien auch das Personal ausreichend aufgestockt.

Die nächste Ferienbetreuung findet in den Osterferien 2021 statt. Bei Interesse oder Fragen ist das Betreuungsteam außerhalb der Ferien von montags bis freitags von 7 bis 8 Uhr und von 12 bis 15 Uhr in den Räumen der Grundschulbetreuung oder telefonisch unter 04823/9226210 erreichbar. Anmeldungen können auch über die Amtsverwaltung Wilstermarsch, Christiane Pump, Zimmer 2, 04823/948246, erfolgen.