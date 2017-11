Weihnachtsausstellung in Hohenlockstedt : Gabenbringer im Wandel der Zeit

vergrößern 1 von 1 Foto: Mehlert 1 von 1

von Kristina Mehlert

erstellt am 21.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Als Initiatorin der Ausstellung „Knecht Ruprecht, St. Nikolaus und der Weihnachtsmann“ hat Ursel Kreuzmann bei der gut besuchten Eröffnung eine Einführung gehalten und den Besuchern des Museums am Wasserturm die Rollen der drei Figuren dargestellt. „Knecht Ruprecht war immer der Widersacher des guten Nikolaus’, der als Schutzpatron verehrt wurde und noch immer wird“, berichtete Kreuzmann über die „Gabenbringer im Wandel der Zeit“.

So erfuhren die Museumsbesucher auch, dass Knecht Ruprecht stets den Nikolaus begleitete und immer mit einer Rute abgebildet werde. Mit dem bekannten Gedicht von Theodor Storm „Von drauß‘ vom Walde komm ich her…“, in dem das Christkind den Knecht Ruprecht als guten Helfer anspricht, zeigte Kreuzmann auf, dass sich das Bild im Laufe der Zeit gewandelt habe. Um den ehemaligen Bischof von Myra, so die Initiatorin weiter, ranken sich viele Legenden, und abgebildet werde er immer in Bischofstracht mit Mitra und Bischofsstab, manchmal auch mit Äpfeln oder den bekannten drei goldenen Kugeln, mit denen er drei Jungfrauen die Mitgift ermöglichte.

Der Weihnachtsmann, erklärte Kreuzmann weiter, sei eine Symbiose aus Nikolaus und Knecht Ruprecht. „Je nachdem, welche Rolle man ihm zusprechen möchte, bringt er am Heiligen Abend die Geschenke oder ermahnt die Kinder.“ Noch bis zum 7. Januar ist der Gabenbringer in den zahlreichen Vitrinen im Museum am Wasserturm zu sehen. „In allen Darstellungen trägt er immer den im europäischen Kulturkreis bekannten langen Mantel“, hob Kreuzmann deutlich hervor. Dieser sei allerdings nicht immer rot gewesen, wie auch zu beobachten sei. Deutlich aber werde in der Ausstellung auch, dass er nicht immer nur der gütig dreinblickende ältere Herr ist, sondern durchaus auch böse und düster schauen kann.

Zwischen den Erklärungen zu den einzelnen Figuren gab es passende von Kirsten Ocker vorgetragene Lieder. Als Abschlusslied durfte „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ nicht fehlen und tatsächlich konnte Kreuzmann, zur Freude vieler Besucher, einen Weihnachtsmann begrüßen. Als dieser dann noch einige Anekdoten erzählte, hatte er die Aufmerksamkeit und die Herzen der Anwesenden im Sturm erobert.

Bei Kaffee und Kuchen wurde dann die Frage geklärt: Nikolaus oder Weihnachtsmann? Schließlich zeigt die Ausstellung Weihnachtsmänner in unterschiedlichsten Ausführungen und Materialien. Zahlreiche Exponate wurden als Leihgaben zur Verfügung gestellt.

Info: Die Ausstellung ist sonntags,14 bis 16.30 Uhr, und nach Vereinbarung zu sehen. Eine plattdeutsche Lesung hält Horst Bollmann am 2. Advent, 10. Dezember, 15 Uhr, bei Kaffee und Kuchen.