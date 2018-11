Futsal-Kreismeisterschaft: Platz 7 für Wilsters Gemeinschaftsschule

von shz.de

27. November 2018, 00:00 Uhr

Insgesamt neun Schulmannschaften aus dem Kreis Steinburg traten bei der Futsal-Kreismeisterschaft in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Wilster (GMS) gegeneinander an. Die weiterführenden Schulen aus Glückstadt, Itzehoe, Horst, Kellinghusen wurden mit dem Schulteam der GMS Wilster zu Turnierbeginn in zwei Gruppen aufgeteilt und kämpften mit spannenden Spielen um den Einzug in das Halbfinale.

Die Auguste-Victoria-Schule und die Jacob-Struve-Schule mussten sich jedoch im Halbfinale geschlagen geben, so dass die Kaiser-Karl-Schule und das Detlefsengymnasium in das Finale einziehen konnten. Mit einem verdienten 4:1 Sieg verteidigte das Detlefsengymnasium Glückstadt seinen Titel und darf sich zum dritten Mal in Folge Steinburger Futsal-Kreismeister nennen.

Entgegen der Futsal-Regel wurde in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal auf große Tore geschossen. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit mehr erfolgreichen Torschüssen die Spiele interessanter werden“, erklärte Günter Lake, Sportlehrer und Organisator. „Wir haben spannende und faire Spiele gesehen“, sagte Lake abschließend, der mit dem Turnierverlauf sehr zufrieden war.

Sein Dank ging an Claas Wille, der zurzeit sein Freiwilliges Soziales Jahr beim SV Alemannia Wilster absolviert und eine Fußball-AG an der Gemeinschaftsschule leitet. Für die Turnierleitung hatten sich Justine Junge und Miriam Kuklok aus der Klasse 10a bereit erklärt.



> Platzierungen: 1. Detlefsengymnasium Glückstadt, 2. KKS Itzehoe, 3. AVS Itzehoe, 4. JSS Horst, 5. SSG Itzehoe, 6. GMS Kellinghusen. 7. GMS Wilster, 8. WBS Itzehoe und 9. GMS am Lehmwohld Itzehoe