Spenden-Wanderer übernachten in Kremperheide : Fußmarsch durch Deutschland

Zwei Amrumer machen auf ihrer Benefiz-Wanderung für Mukoviszidose-Kranke Station in Kremperheide.

05. Juni 2019, 14:30 Uhr

Kremperheide | „Das haben wir auch schon mal schneller gesehen“, scherzt Reiner Sönnichsen aus Kremperheide. Dabei lernt er seine Gäste gerade erst kennen. Und Norman Peters (27) und Christian Hessel (37) haben bereits eine beachtliche Strecke zu Fuß hinter sich, als der Sönnichsen und Ehefrau Frauke ihnen ein Nachtquartier in Kremperheide anbieten: Die beiden Amrumer waren am 9. Mai nach Garmisch-Patenkirchen gereist, um von dort auf Schusters Rappen zu einem knapp 1000 Kilometer langen Spendenmarsch aufzubrechen.



Unheilbare Erkrankung





„Wir wollen auf die Mukoviszidose-Erkrankung aufmerksam machen“, sagen die Wanderer mit dem Wissen, dass unter dieser seltenen, angeborenen und unheilbaren Erkrankung alleine in Deutschland rund 8000 Menschen leiden. Die Krankheit könne unterschiedlich verlaufen. Meistens seien die Lunge und die Bauchspeicheldrüse, in anderen Fällen auch weitere Organe betroffen. Ziel der Insulaner ist am Sonnabend die Amrumer Fachklinik „Satteldüne“, wo sie dann mit weiteren „Muko-Läufern“ zusammen eintreffen wollen.

Die Idee ist beiden in der Amrumer Kult-Gaststätte „Blaue Maus“ gekommen, erzählt Peters. „Ich arbeite in der Satteldüne - daher weiß ich um die Folgen der Erkrankung.“ Dass aus der Schnapsidee Realität werden würde, hätten die wenigsten geglaubt. „Ursprünglich wollten wir zu dritt laufen“, sagt Peters . Zwei Wanderer blieben übrig, die vor dem fast vierwöchigen Marsch zunächst leichtes Etappentraining absolvierten. Nach ihrer Ankunft in Bayern marschierten sie schließlich mit Rucksack los – „immer der Nase nach Richtung Norden“.

30 bis 35 Kilometer legten die beiden Insulaner am Tag zurück. „Wir haben Blasen und brennende Füße – aber sie sind noch dran“, scherzt Hessel. „Außerdem hatten wir absolut keinen Plan, wo und wie wir unsere Nächte verbringen werden.“ So blieb ihnen nichts anderes übrig, als stets Augen und Ohren nach Hilfe offen zu halten. Und davon gab es, wie Familie Sönnichsen in Kremperheide, mehr als genug. „Wir haben so viele nette Menschen kennen gelernt – es ist einfach toll“, sagt Hessel. Schlechte Erfahrungen hätten sie nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, sagt Peters: „Wir bekamen in Gaststätten ein Bett und Verpflegung, oder Privatleute öffneten für uns ihre Türen und luden uns über Nacht ein.“

Bei der Frage, ob man sich überhaupt noch was zu erzählen weiß, wenn man vier Wochen lang 24 Stunden am Tag zu zweit ist, sind sie sich einig: Manchmal hätten sie über Stunden gar nicht geredet, sondern einfach die Landschaft genossen oder Musik gehört. Zu den schönen Erlebnissen gehöre natürlich das Wissen, dass viele Menschen ihren Willen teilen, etwas Gutes zu tun. „Viele haben auf das Spendenkonto überwiesen, einige haben uns schnell auch Bares in die Hand gedrückt“, sagt Hesse und freut sich, dass inzwischen fast 2000 Euro zusamme gekommen sind.

Das Ehepaar Sönnichsen wurde über eine Facebook-Gruppe auf die Aktion der Benefiz-Wanderer aufmerksam. „Wir haben einen Klappwohnwagen, in dem beide die Nacht verbringen können, ehe sie zur nächsten Etappe nach Heide, Friedrichstadt und Husum aufbrechen“, sagt Frauke Sönnichsen. Rundum-Verpflegung natürlich inbegriffen.