Autoverkehr In der Itzehoer Innenstadt : Fußgänger bald wieder unter sich

Die Stadtpolitik reagiert auf die Umfrage zum Verkehr in der Innenstadt.

von Delf Gravert

16. August 2019, 14:20 Uhr

Itzehoe | In der Stadtpolitik zeichnet sich eine Mehrheit für eine Wiederherstellung der früheren Fußgängerzone ab. Mehrere Fraktionen haben nach der Veröffentlichung der Ergebnisse einer Bürgerbefragung durch die Stadtverwaltung entsprechende Anträge oder Erklärungen abgegeben.

Am Dienstag wird der Stadtentwicklungsausschuss die Umfrageergebnisse ab 16.30 Uhr im historischen Rathaus öffentlich diskutieren. Mehr als zwei Drittel der knapp 3000 Teilnehmer hatten sich darin für eine Fußgängerzone ausgesprochen, die die gesamte Feldschmiede und die Breite Straße umfasst (wir berichteten).

Die CDU fühle sich an dieses Votum gebunden, erklärt Fraktionsvorsitzender Ralph Busch. „Schnellstmöglich“ soll die Verwaltung nun die in der Umfrage abgefragten Bereiche wieder zu Fußgängerzonen umwidmen. Gemeint sind die obere Feldschmiede zwischen Dithmarscher und La-Couronne-Platz sowie die Breite Straße zwischen Breitenburger Straße und Berliner Platz. Gleichzeitig will die CDU die Verwaltung beauftragen, Konzepte zur Gestaltung, Überwachung und Belebung der Fußgängerzone zu erstellen. Es solle sicher gestellt werden, dass „Zuwiderhandlungen konsequent geahndet werden“, so Busch. Gleichzeitig seien die Bedürfnisse von Anliegern zu berücksichtigen. Es gehe darum, Durchgangsverkehr zu verhindern, sagt Busch.

Ihre Fraktion wolle sich im Ausschuss nach dem „eindeutigen Votum“ und der „hohen Zahl an Rückmeldungen“ für eine „nachhaltige Schließung des gesamten Innenstadtkomplexes“ für den Autoverkehr einsetzen, sagt Grünen-Ratsherrin und Ausschussvorsitzende Eva Gruitrooy. Dies reiche aber allein nicht aus, begleitende Maßnahmen, etwa zur Stärkung des Fahrradverkehrs seien wichtig. Auch die UWI-Fraktion und der Einzelabgeordnete Joachim Leve (IBF) stellen Anträge, die eine Wiederherstellung der Fußgängerzone vorsehen.

Anders sieht es die FDP. Für sie ist die Öffnung der ehemaligen Fußgängerzone ein Erfolg. Nun schlagen die Liberalen vor, die derzeit in der Breiten Straße und oberen Feldschmiede geltende Regelung auf weitere Straßen der Innenstadt auszudehnen. Fraktionsvorsitzender Jörn Michaelsen nennt in seinem Antrag für den Ausschuss unter anderem die Viktoriastraße und den unteren Sandberg. Reine Fußgängerzonen seien künftig nicht mehr zeitgemäß.