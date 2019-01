Unfall in Heide : Fußgänger angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen eins Unfalls am Donnerstagmorgen.

von nr

24. Januar 2019, 14:29 Uhr

Heide | Nachdem nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag Morgen in Heide einen Fußgänger angefahren und ist geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 5.45 Uhr war ein 22-Jähriger zu Fuß auf der Weddingstedter Straße in Richtung Alte Weddingstedter Straße unterwegs. In Höhe des Restaurants Fidelio wich der Heider auf die Fahrbahn aus, weil der Gehweg unwegsam war, und ging am Fahrbahnrand weiter. Plötzlich kam von hinten ein Auto, passierte den Mann linksseitig und touchierte ihn dabei am Arm. Dadurch kam er zu Fall und verletzte sich. Der Autofahrer setzte seinen Weg unbeirrt fort. Unverzüglich suchte der Verletzte das Heider Polizeirevier auf und erstattete Anzeige. Ein Rettungswagen brachte ihn schließlich in die Klinik.

Nach Angaben des 22-Jährigen handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen Opel Astra, vermutlich mit Heider Kennzeichen.





Hinweise nimmt die Polizei in Heide unter 0481/940 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?