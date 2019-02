ETSV Fortuna Glückstadt : Fußballsparte verliert Mitglieder

Glückstadt: Der ETSV macht sich mit neuem Vorstand daran, die Fußballabteilung auf Vordermann zu bringen.

19. Februar 2019, 10:00 Uhr

„Gestatten: Appel – John Appel.“ So begann Uwe Thomsen seine Laudatio auf einen Fußballer, „der Fortuna immer im Herzen trägt.“ 25 Jahre Vorstandsarbeit, 26 Jahre als Spieler und Trainer aktiv, Inhaber der B-Lizenz: John Appel hat eine langjährige Vereinskarriere mit vielen Höhen, sicherlich einigen Tiefschlägen, hinter sich. „Aber es hat mich immer erfüllt“, sagte er jetzt, als ihn der Fußballvorstand verabschiedete. Und Uwe Thomsen hatte extra einen Hut mitgebracht. Den zog er jetzt vor seinem langjährigen Weggefährten: „Chappeau!“

Mitgliederzahl rückläufig

Doch so wunderbar wie es scheint, ist es nicht. In der Hauptversammlung der ETSV-Kicker wurde deutlich: Es hakt an vielen Enden: Der Mitgliederrückgang von 408 (2018) auf aktuell 389; Strafgeld für fehlende Schiedsrichter; zu wenige Trainer im Jugendbereich; Spielerinnen und Spieler – vor allem Torhüter -, die dringend gesucht werden. Es müssen einige Hebel umgelegt werden. Das wird Aufgabe des neu zusammengestellten Fußball-Vorstandes. Jeweils einstimmig gewählt sind Michael Baudzus (2. Vorsitzender), Sven Lange (Schriftführer), Hartmut Lundström (2. Jugendwart), Torge Feldt (Beisitzer) und René David (Kassenprüfer).

Viel zu tun

Einen Ausblick auf kommende Arbeitseinsätze neben dem sportlichen Bereich gab Spartenleiter Björn Sander: Plattenwege sind neu zu verlegen; die Treppen an der Tribüne zu sanieren und eine Barriere am Kunstrasenplatz zu schaffen.