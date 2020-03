Sportverein : Fußball bleibt Sorgenkind beim SV Merkur – Bogenschießen gerettet

Avatar_shz von shz.de

16. März 2020, 13:32 Uhr

Kleve | „Viel ist um den Sportverein passiert.“ Mit diesen Worten eröffnete Benjamin Kraus, Vorsitzender des SV Merkur Kleve, kürzlich die Jahresversammlung. „Es ist schön zu sehen dass der Verein lebt und wächst.“

Dabei hatte das vergangene Jahr für die Sportler zunächst ungewiss begonnen, nachdem der Spartenleiter der Bogenschützen mitgeteilt hatte, das er den Verein verlassen werde und die Fußball-Herrenmannschaft es mit enormen Personalsorgen nur knapp geschafft hatte durch die Saison zu kommen.

„Die Weiterführung der Bogensparte stand für kurze Zeit auf der Kippe, doch auch hier zeigte sich wieder einmal die Verbundenheit zum Verein“, sagte Kraus und freute sich, dass Renate Herzberg sich bereit erklärte, die Sparte zu leiten.

Eine Lösung für den Fußball brachte zunächst die Gründung einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Oldendorf. Trotz guten Starts machten aber auch hier die Personalsorgen, die nicht kompensiert werden konnten, einen Spielbetrieb unmöglich. „Zur nächsten Saison soll ein zweiter Versuch gestartet werden“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Niclas Timm-Beimgraben und zeigte sich erfreut, dass mit Stefan Lützen ein Trainer aktiviert werden konnte.

Umgesetzt wurden zahlreiche Arbeiten auf dem Vereinsgelände. Es gibt auch einen neuen Internetanschluss im Vereinsheim der gleichzeitig als Hotspot dient, den jeder nutzen kann. Dank richteten die Vorstandsmitglieder an alle Unterstützer sowie an die Gemeinde für das kostenfrei zur Verfügung gestellte Vereinsheim. „Ohne die großzügige Unterstützung würde der Verein wirtschaftlich nicht überleben können“, so Kraus.

Während Thomas Weyh von der Altliga, die im vergangenen Jahr zahlreiche Verletzte zu beklagen hatte, berichtete, wies Renate Herzberg darauf hin, dass der Bogensparte derzeit 21 Schützen angehören.

Im Mittelpunkt der Jahresversammlung aber standen auch Wahlen und Ehrungen. In ihren Ämtern bestätigt wurden Benjamin Kraus und Kassenwart Hendrik Gravert. Kassenprüfer sind Eggert Speerforck und Pascal Heutmann.

Geehrt wurden für 30-jährige Mitgliedschaft Bernd Brewing und Marco Weyh. Seit 35 Jahren gehören Thorsten Draguhn und Thomas Weyh dem Verein an und seit 40 Jahren halten Ralf Hadenfeldt, Volker Krämer und Werner Matthießen dem Verein die Treue. Ausgezeichnet wurden zudem die Gründungsmitglieder Dieter Schade, Reinhard Herzberg, Rolf Hannemann und Bernd Hannemann. Sie sind sind seit 45 Jahren dabei.