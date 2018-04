ETSV in Glückstadt : Fußball auf hohem Niveau

Der Förderverein des ETSV will Leistungen und Qualität steigern. Auch Fanartikel sind geplant.

von shz.de

08. April 2018, 11:53 Uhr

„Wir wollen dazu beitragen, den Leistungsgedanken zu fördern und die Qualität zu steigern.“ Das sagte Oliver Puls, Vorsitzender im Förderverein der ETSV-Fußballer, in der Hauptversammlung. Immerhin: 69 Mitglieder tragen diese Gedanken des Vorsitzenden mit. Denn es geht ihnen darum, Fortunas Fußballer auf ein Niveau zu heben, das Verein und Umfeld gerecht wird. „Wir haben hier auf einem prächtigen Gelände beste Voraussetzungen dafür“, betonte Puls in seinem Jahresbericht.

Schwerpunkt der Förderung liegt auf der Jugend – wobei die Unterstützer naturgemäß das Gesamtkonzept im Auge haben. Sei es für Ballfangzäune, Startgelder, Ausrüstungen der Mannschaften, Trainingslager – um nur wichtigste Aktionen zu nennen – überall hilft der Förderverein. Dafür stehen dem Verein Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, aus der Banden- und Plakatwerbung zur Verfügung. „76 Prozent der Einnahmen 2017 sind allein in den Jugendbereich geflossen“, berichtete Kassenwart Heiko Kloss. Neueste geplante Aktion: Der Förderverein erwägt, Fanartikel in den Fortuna-Vereinsfarben an den Mann und die Frau zu bringen. So könnten bald die Fans mit Base-Caps, Schals, Stickern und Kennzeichen-Haltern ihre Liebe zum Verein dokumentieren. Aber das eingenommene Geld wird nicht nach dem Gießkannen-Prinzip verteilt. „Wir wollen mit gezielten Maßnahmen die Fußballer unterstützen“, sagte Oliver Puls. Denn Ziele sind Qualitätssteigerung, Unterstützung der Zusammengehörigkeit, soziale Integration, Förderung und Stärkung im Erwachsenenbereich, vor allem aber jugendlicher Kicker. Seit Gründung im Jahre 2009 flossen Mittel im Gegenwert eines soliden Einfamilienhauses vom Förderverein in die Fußballabteilung. Puls erläuterte geplante Maßnahmen: „Wir sind dabei, zusammen mit dem Fußballvorstand ein Konzept zur Qualitätssteigerung zu erarbeiten. Dazu gehört jetzt auch die qualifizierte Aus- und Fortbildung engagierter, vereinstreuer Trainer. Die Kosten würden wir übernehmen.“

Puls vertrat die Auffassung, dass im Zusammenwirken aller Kräfte Fortunas Fußball auf ein wesentlich höheres Niveau gehoben werden könnte. In dem Zusammenhang appellierte der Vorsitzende: „Wer Interesse hat, uns durch Mitgliedschaft oder Sponsoring zu unterstützen, ist herzlich willkommen. Jeder kann sich an mich wenden, um Informationen zu erhalten.“

Einmütigkeit bestand in den Vorstandswahlen: Der zweite Vorsitzende Frank Schmidt und Schriftführer Ulrich Wulck wurden in ihren Ämtern bestätigt – neuer Kassenprüfer ist Henry Goldt.