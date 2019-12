Fund-Phone

von Ralf Pöschus

30. Dezember 2019, 12:00 Uhr

Gute Nachricht zum Jahresende: Ein Smartphone, das jemand in der Straße Hühnerbach, an der Bank bei der Tonkuhle, verloren hatte, ist wohlbehalten bei der Itzehoer Polizei abgegeben worden. Das Gerät der Marke Huawei wurde am 26. Dezember gefunden und wartet nun auf der Wache auf seinen rechtmäßigen Besitzer. Der sollte natürlich in der Lage sein, das Smartphone zu entsperren. Aber das dürfte ja auch selbstverständlich sein, weiß