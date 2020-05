Goldene Hochzeit : Für Wilma und Klaus Peter Harder aus Kellinghusen ist Kommunikation der Schlüssel einer langen Ehe

Heute vor 50 Jahren gaben sich die Harders das Ja-Wort. Eine Rivalität hätte beinahe den Umzug nach Kellinghusen verhindert.

von Grischa Malchow

14. Mai 2020, 15:56 Uhr

Kellinghusen | „Oh-la-la-la, ich glaub’, die Liebe ist da...“, sang Wilma Otte ihrem Großvater am 11. Mai 1969 vor. Sie wusste anscheinend bereits da, dass die Bekanntschaft vom Vorabend etwas für die Ewigkeit sein würde. Denn exakt um 22.35 Uhr hatte sie Klaus Peter Harder auf dem Landjugendball zum Tanz aufgefordert. Die Musik im Café Sievert in Wrist kam von einer Kapelle – die Blauen Jungs. Ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken. Heute feiern Wilma (75) und Klaus Peter Harder (73) ihre Goldene Hochzeit und sagen:

„Kommunikation ist der Schlüssel für eine lange Ehe.“

Sofort wussten der Maschinenschlosser und die Rechtsanwaltsgehilfin, dass sie auf einer Wellenlänge sind. Die Verlobung erfolgte an Weihnachten 1969 und wurde ebenso wie die Hochzeit am 15. Mai 1970 im Dorfkrug in Wilmas Heimatort Kattendorf (Kreis Segeberg) gefeiert. Erst nach der Eheschließung sind sie zusammengezogen. Wilma Harder sagt dazu:

„Vorher wäre ein Skandal aufm Dorf gewesen. Mein Vater wäre durchgedreht.“

Rivalität sprach gegen Kellinghusen

Drei Jahre lebten sie in Klaus Peter Harders Heimatort Wrist, wollten dann ein Haus in Kattendorf bauen. Dafür bekamen sie aber keine Genehmigung. Es ergab sich die Chance, ein Endreihenhauses in Kellinghusen zu kaufen, nur 200 Meter von Wilma Harders damaligem Arbeitsplatz entfernt. Klaus Peter Harder war als Wrister skeptisch:

„Eigentlich wollte ich nicht nach Kellinghusen. Unter den Fußballern gab es damals eine große Rivalität.“

Gekauft haben sie das Haus trotzdem – und das auch nie bereut. Für ihren 1975 geborenen Sohn Sven wie auch für die beiden Enkel war es die richtige Umgebung zum Aufwachsen.

Große Feier verschoben

Heute kommen Sven und seine Familie ebenfalls zu Besuch. Im engsten Familienkreis wird angestoßen. Die eigentlich für morgen geplante Feier mit 65 Gästen haben sie auf ihren 51. Hochzeitstag verschoben. „Wir waren sehr traurig, dass wir die Feier absagen mussten. Wir hatten schließlich ein Jahr lang geplant“, sagt Wilma Harder. Doch heute überwiegt die Freude über das Jubiläum und darüber, dass die Liebe noch immer da ist.