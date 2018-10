So will man junge Familien an die Elbe locken : Für Neugeborene gibt es Gutscheine

von shz.de

23. Oktober 2018, 10:16 Uhr Die Verkaufspreise für die Grundstücke sind von der Gemeindevertretung zwischen 65 und 77 Euro pro Quadratmeter für ein- und zweigeschossige Bebauung festgesetzt worden. Darin einbezogen sind die Erschließungskosten sowie die Grundstücksanschlüsse für die Ver- und Entsorgungsleitungen. „Wir werden versuchen, noch im Dezember die ersten Grundstücke verkaufen zu können“, so Elke Göttsche weiter. Eine Vergünstigung gibt es für junge Familien, unter anderem einen Preisnachlass von jeweils 1000 Euro pro Kind unter 16 Jahren, wenn diese Kinder in dem Haus des Käufers leben. Für Neugeborene, die innerhalb von fünf Jahren nach dem Grundstückskauf zur Welt kommen, will die Gemeinde einen Gutschein für die örtliche Kita über ebenfalls 1000 Euro spendieren. zur Startseite

