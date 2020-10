Aktion in Rantzau-Münsterdorf : Für mehr Sortenvielfalt: Kirchenkreis verschenkt Bäume

Propst Thomas Bergemann übergibt in Itzehoe 40 Obstbäume an 29 Kirchengemeinden.

11. Oktober 2020, 15:50 Uhr

Itzehoe | „Wir haben uns für eine Mispel entschieden, weil die ja doch schon zu den eher seltenen Obstbäumen gehört und daher auch seltener anzutreffen ist“, sagte Ruth Hellmann von der Kirchengemeinde Krempe. Sie war eine von insgesamt 29 Vertretern, die gestern vom Umwelt- und Klimaschutzausschuss des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf beim Gottesdienst in der St. Laurentii-Kirche von Propst Thomas Bergemann einen Baum entgegen nehmen konnten.

Aktion „Stell einen Baum ins Paradies“

„Wir haben 40 Bäume alter Obstsorten an insgesamt 29 Kirchengemeinden, Kindertagesstätten und Friedhöfe unseres Kirchenkreises ausgegeben“, sagte Ausschussvorsitzender Florian Frisch. Schon im vergangenen Jahr gab es von dem erst seit einem Jahr bestehenden Ausschuss ein Antrittsgeschenk in Form einer insektenfreundlichen Sommerblumenmischung. Ziel der diesjährigen Aktion „Stell einen Baum ins Paradies“ sei es, vor allem alte Obstsorten zu pflanzen und so zu einer größeren Sortenvielfalt beizutragen. „Genau das werden wir machen – vermutlich sogar direkt an der Kirche“, sagte Hellmann.

Nach dem Gottesdienst gepflanzt

Ihr gleich taten das Pastorin Wiebke Bähnk von der Itzehoer Innenstadtgemeinde und Küster Benno Ahting. Gemeinsam pflanzten sie gleich nach dem Gottesdienst zwei nicht alltägliche Apfelbäume neben die Kirche: „Müllers Breeden“ und den „Angelner Borsdorfer“.