Kronsmoor : Für Katastrophenfall gewappnet

Gutes Zusammenspiel der Steinburger Rettungskräfte bei groß angelegter Gemeinschaftsübung nach fiktivem Flugzeugabsturz in Kronsmoor.

von shz.de

09. September 2018, 15:03 Uhr

Es war noch früh am Morgen, als am Sonnabend bei der Feuerwehrzentrale in Nordoe die Meldung einging, dass nahe der L 115 am Ortseingang in Kronsmoor ein Kleinflugzeug mit mehreren Insassen abgestürzt sei. Zum Glück handelte es sich dabei um keinen Ernstfall. Abgesehen davon, dass das Flugzeug aus mit Wellblech verkleideten Paletten und einem dahinter stehenden VW-Bus bestand, hat die unter nahezu realen Bedingungen stattgefundene Katastrophenschutz-Gemeinschaftsübung rund 140 Rettungs- und Einsatzkräfte aus Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) aus dem Kreis Steinburg auf den Plan gerufen.

Beteiligt an der groß angelegten und lange vorbereiteten Übung waren Einsatzkräfte des DRK, der DLRG und der Feuerwehr. Aber auch das technische Hilfswerk und die Rettungs- und Suchhunde Holstein waren involviert. Gemeinsam übten sie zusammen mit der technischen Einsatzleitung, dem Löschzug Gefahrgut und der Feuerwehr-Bereitschaft für den Ernstfall. Das von Einsatz- und Zugleiter Carsten Tempel von der Feuerwehrbereitschaft Steinburg und seinem Team dafür ausgearbeitete Drehbuch schrieb ein besonders kritisches Szenario für den Flugzeugabsturz vor. „Ziel einer solchen Übung ist es, im Katastrophenfall besser gewappnet zu sein“, sagte Tempel. Zusätzlich aber solle auch die Zusammenarbeit und das gegenseitige Kennenlernen der unterschiedlichen Einheiten gefördert werden.

Nachdem die auf dem Trümmerfeld eintreffenden Kameraden der örtlichen Wehren des Amtes Breitenburg das Ausmaß des Unglücks erkannt hatten, übergaben sie die Einsatzleitung an den Katastrophenschutz. Nacheinander wurden alle Einheiten alarmiert, so dass sich den Zuschauern vor Ort ein Großaufgebot an Einsatzkräften zeigte. Dazu dichter Qualm und Hilfeschreie, die aus dem Inneren des „Flugzeuges“ drangen. Zudem waren auf dem Trümmerfeld über hunderte Meter Wrackteile verstreut, Passagiere lagen apathisch herum. Sofort begannen die Rettungskräfte mit dem Wasseraufbau, der Brandbekämpfung und der Rettung der zum Teil Schwerverletzten, die von Jugendlichen des Jugendrotkreuzes Itzehoe, Harburg und Dägeling sowie den Jugendfeuerwehren des Amtes Breitenburgs realistisch dargestellt wurden. „Ich brauche mehr Leute“, schrie Hendrik Schnoor von der Feuerwehrbereitschaft, nachdem Kameraden die Außenhaut des „Flugzeuges“ mit der Flex durchtrennt hatten, um an die Passagiere zu kommen. „Besondere Obacht galt hier wegen des Funkenflugs durch das Flexen und des auslaufenden Kerosins“, erklärte Tempel, der das Geschehen kritisch verfolgte.

Da sich auch noch Gefahrgutbehälter auf dem Trümmerfeld befanden, wurde der LZG (Löschzug Gefahrgut) zur Sicherung und zum Abtransport der Behälter alarmiert. Das technische Hilfswerk machte sich zu der Zeit an die Rettung des Piloten, der beim Absturz der Maschine in einen Baum geschleudert worden war. Für die Bergung aus vier Metern Höhe begannen Lars Lübbers und Florian Klaussen mit dem Aufbau eines Gerüstes. Einsatzkräfte der DLRG rückten derweil mit ihren Booten aus, um auf der nahen Stör Ausrüstungsgegenständen, Ladung und weiteren Passagieren zu suchen. Unterdessen versorgte das DRK-Team die „Verletzten“.

Zufrieden zeigte sich Tempel über den Ablauf der Übung. „Die unterschiedlichen Einheiten haben gut zusammengearbeitet.“

.