Hilfe für Afrika : Für eine bessere Zukunft in Kamakwie

von Christopher Chirvi

erstellt am 02.Dez.2017 | 17:36 Uhr

Die Idee kam während einer Rundreise auf. Für ein Buchprojekt waren die Itzehoer Marion von Oppeln und Lars Bessel drei Wochen lang durch Sierra Leone gereist. Sie wollten sich ein Bild von diesem westafrikanischen Staat machen, der als einer der ärmsten der Welt gilt, und ihre Eindrücke schriftlich und fotografisch festhalten. So kamen sie unter anderem mit Saidu Sesay in Kontakt. Der Lehrer leitet das Sella Vocational Centre, die vor 17 Jahren gegründete Berufsschule von Kamakwie im Norden des Landes – und diese hat sie auch nach ihrer Rückkehr nach Itzehoe nicht losgelassen. Sie planen nun die Gründung eines Fördervereins unter dem Namen „Mahmoo – Zukunft in Kamakwie“. Interessierte sind dazu für Dienstag, 5. Dezember, ab 19 Uhr in das Café Schwarz, Breitenburger Straße 14, eingeladen.

Die Schule bietet vor allem Berufsausbildungen an: von Nähern, über Maurer, Tischler und Elektriker bis zu Hauswirtschaftlern. Es werden aber auch Grundlagen wie lesen, schreiben und rechnen unterrichtet. Bis 2002 wurde das Land für mehr als ein Jahrzehnt von einem Bürgerkrieg beherrscht. Die Schule will auch vielen ehemaligen Kindersoldaten eine Perspektive geben – und dazu beitragen, sie in die Gesellschaft zu integrieren.

Doch obwohl 200 Schüler am Sella Vocational Centre unterrichtet werden könnten, sitzen zurzeit nur etwa 120 junge Sierra-Leoner regelmäßig in den Klassenräumen. „Die Schulgebühr von 15 Euro pro Jahr können sich viele nicht leisten“, sagt Lars Bessel. Während die Regierung der staatlichen Einrichtung die Lehrergehälter finanziert, soll durch die Gebühr für Miete, Strom und Ausstattung gesorgt werden. Andere Schüler gehen morgens mehrere Kilometer zur Schule – ohne gefrühstückt zu haben. Sie bekommen auch dort nichts zu essen und gehen nachmittags mit leerem Magen zurück nach Hause. „Das hält niemand auf Dauer durch“, sagt Bessel. Deswegen überlegen die Itzehoer zusätzlich, wie man auf lange Sicht eine Essensversorgung in der Schule organisieren könnte. Insbesondere dieser hohen Schulabbrecher-Quote entgegenzusteuern, hat sich „Mahmoo“ zum Ziel gesetzt. Mit Hilfe von Spendengeldern soll auch denen eine Ausbildung ermöglicht werden, die es sich sonst nicht leisten könnten.

Vor allem der Idealismus von Saidu Sesay habe sie begeistert, sagt Marion von Oppeln. Nach seinem Studium in der Hauptstadt Freetown sei er bewusst wieder zurück in die Provinz gezogen, um sich für mehr Stabilität in seiner Heimat einzusetzen. Er verwaltet den Brunnen vor sowie die Photovoltaikanlage auf dem Schulgebäude, die vor einigen Jahren durch die Hilfsorganisation Ingenieure ohne Grenzen installiert wurde. Außerdem werden beispielsweise Stühle, die in Tischlerkursen entstehen, weiter verkauft, um die Schule ausstatten zu können. „Dieser Enthusiasmus hat uns beeindruckt“, sagt von Oppeln, „außerdem hat es uns gezeigt, dass er sorgsam mit Geld umgeht.“

Sesay soll auch in Zukunft Ansprechpartner des Vereins vor Ort sein, Lars Bessel und Marion von Oppeln wollen sich zudem regelmäßig selbst ein Bild von dem machen, was der Verein erreicht. Zwar planen sie eine langjährige Partnerschaft mit der Schule – hoffen aber gleichzeitig auch, dass der Verein irgendwann überflüssig wird. „Wenn es in der Schule funktioniert, profitieren auch alle anderen“, ist sich Bessel sicher. Die Finanzierung der Berufsausbildungen für die junge Bevölkerung solle ein Leuchtturmprojekt sein – und im Idealfall weitere nach sich ziehen.

Mahmoo übrigens, der Name des Vereins, stammt aus der Sprache der Temne, die von etwa 1,6 Millionen Menschen in Sierra Leone gesprochen wird. Übersetzt heißt es: „Danke“.

>Gründungsversammlung von „Mahmoo - Zukunft in Kamakwie“: Dienstag, 5. Dezember, 19 Uhr, Café Schwarz, Breitenburger Straße 14. Info unter: mahmoo.jimdo.com