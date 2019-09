Für das Klima auf die Straße

Avatar_shz von nr

18. September 2019, 12:50 Uhr

Itzehoe | Im März (Foto) und Mai waren Schüler in Itzehoe auf der Straße. Freitag heißt es zum weltweiten Klimastreik wieder „Fridays for Future“. Beginn ist um 10 Uhr am ZOB, zur Teilnahme aufgerufen haben auch der Deutsche Gewerkschaftsbund, Attac-Itzehoe, BUND und Bürgerinitiative Eichtal. Die Innenstadtgemeinde lädt anlässlich des Klima-Aktionstages und des Weltkindertages zu einer ökumenischen Mittagsandacht ein. Sie beginnt um 11.55 Uhr in St. Laurentii mit Pfarrer Joachim Kirchhoff, Pastor Jens Haverland und Pastorin Wiebke Bähnk.