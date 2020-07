Kellinghusen : Für Bessere Integration der Mitarbeiter am Schlachthof: Stützkreis soll Verein werden

Die Initiatoren wollen den ausländischen Arbeitern helfen. Sie vermissen Unterstützung durch die Stadt.

08. Juli 2020, 14:24 Uhr

KELLINGHUSEN | Seit zwei Jahren kümmert sich der Stützkreis um Anja Halbritter um die Belange der Arbeiter in regionalen Schlachthöfen. Zuletzt verteilten Ehrenamtler mit Erlaubnis der Firma Tönnies vor dem Werkstor in Kellinghusen Aufklärungsflyer des DGB-Projekts „Faire Mobilität“.

Ihr Anliegen ist eine verbesserte Wohn-, Arbeits- und Lebenssituation der meist osteuropäischen Arbeiter.

Deshalb solle die Arbeit nun auf Vereinsbasis fortgeführt werden, erklärt die designierte Vorsitzende.

Der Eintrag ins Vereinsregister ziehe sich jedoch hin weil die Satzung unter anderen das System der Werkverträge beinhalte. „Dieser Punkt ist für uns aber nicht mehr relevant, darum will sich nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ja die Bundesregierung kümmern.“

Vereinsgründung bleibt Ziel

An der Vereinsgründung wollen die Stützkreis-Initiatorin Halbritter sowie weitere neun Mitstreiter der ersten Stunde trotzdem festhalten. „Denn solange der Schlachthof vor Ort tätig ist, wird es osteuropäische Arbeiter geben und damit auch Probleme“, sagt Halbritter.

An dieser Stelle solle die Arbeit des Vereins als Hilfsorganisation in Wohn-, Arbeits- und unterschiedlichen Lebensbelangen der Schlachthof-Arbeiter ansetzen. Auf der anderen Seite wolle der Verein Ansprechpartner für die Politik sein, und so eine Möglichkeit bieten zwischen den derzeitigen Haltungen einer „Vogel-Strauß-Politik“ und „der Schlachthof-muss-weg“-Rufen.

Soziale Situation kein Thema

Weil die Kommunalpolitik sich für die soziale Frage der Arbeiter nicht zuständig fühlt, gestalte sich die Arbeit bislang schwierig, räumt Halbritter ein. Als Beispiel nennt sie die Weigerung der Stadt, eine Stelle für Sprach- und Kulturvermittlung einzurichten. „Das Thema wurde im Personal und Finanzausschuss nicht einmal diskutiert.“

Der Stützkreis heiße das Konzept der Schlachtkonzerne bestimmt nicht gut, stellt Halbritter heraus. Aber um Veränderungen für Mensch und Tier zu schaffen, sei es wichtig, Handlungsmöglichkeiten auf lokaler Ebene zu schaffen. „Unser Anliegen ist, lösungsorientiert zu arbeiten“.

Erstberatung für neue Arbeiter

Dies beginne bei zwischenmenschlichen Problemen, die – wie bereits geschehen – zuweilen durch ein einfaches fremdsprachliches Hinweisschild aus der Welt geschaffen werden können, und setze sich fort mit so wichtigen Dingen wie der Organisation einer Erstberatung für ankommende Arbeiter.

„Missverständnisse und Ärger können vermieden werden, wenn die neuen Mitbürger von vornherein Informationen über Land und Leute, Rechte und Pflichten erhalten und zudem zuständige Institutionen kennen lernen“, unterstreicht Halbritter. Für unerlässlich hält die Stützkreis-Vorsitzende zudem eine fest installierte Sozialberatung sowie Kurse zum Spracherwerb.

Viele neue Mitglieder erhofft

Daneben sei geplant, das Anliegen eines Wohnraumschutzgesetzes voranzutreiben: durch Vernetzung, Runde Tische und Integrationsveranstaltungen.

Als eingetragener Verein könne der Stützkreis Spenden annehmen und so selbst Beratungs-Projekte anstoßen, sagt Halbritter. Dank vieler positiver Rückmeldungen aus der Bevölkerung hofft sie auf viele neue Mitglieder.