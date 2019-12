„Mama, ich will ein Smartphone“ : Fünftklässler in Hohenlockstedt der geben sich Regeln für Handy-Nutzung

Ein Workshop an der Wilhelm-Käber-Schule brachte für Schüler und Eltern spannende Erkentnisse.

Avatar_shz von shz.de

06. Dezember 2019, 12:13 Uhr

Hohenlockstedt | Die Zwillinge Max und Mina wünschen sich ein Smartphone. Doch sind sie dafür eigentlich schon bereit? Entlang dieser Geschichte und mit Hilfe von interaktiv gestalteten Materialien, lernten die Fünftklässler der Wilhelm-Käber-Schule als erste Schule im Kreis problematische Mediennutzung zu erkennen sowie ihr eigenes Verhalten kritisch zu reflektieren.

Regeln erarbeitet

Gemeinsam führten Lisann Ziegler, Organisatorin und Leiterin der Präventionsabteilung des Kreisgesundheitsamtes, und Schulleiter Jörn Gasterstedt durch das Programm, so dass die Schüler Regeln für die respektvolle Kommunikation im Internet aufstellen und Ziele für einen verantwortungsbewussten Medienalltag erarbeiteten konnten. Anschließend präsentieren die 25 Schüler ihren Eltern die Ergebnisse auf einer Elternveranstaltung. Das vom Zentrum für Suchtprävention, Villa Schöpflin, entwickelte Programm zur Prävention problematischer Mediennutzung informierte die Schüler in erster Linie über die Anzeichen und Gefahren von exzessiver Mediennutzung und Cyber-Mobbing.

„Zunächst haben wir uns mit den Vor- und Nachteilen von digitalen Medien beschäftigt“, sagt Ziegler. In zwei Unterrichtsmodulen von jeweils drei Stunden bekamen die Schüler aber auch die Möglichkeit sich mit Profilen in sozialen Netzwerken und den Risiken des Medienkonsums auseinanderzusetzen.

„Ich benutze mein Handy eher selten“, sagt Lukas. Seit einem Jahr ist der Zehnjährige in Besitz eines Smartphones, um sich mit Freunden über Whats App auszutauschen. „Und auch mal um zu daddeln“, sagt Lukas und erzählt, dass seine Eltern genau darauf achten, welche Spiele er herunterlädt. „Meine Mutter hat Angst dass ich Spiele spiele, die süchtig machen.“ Denn: Neben den vielen Chancen, die die Mediennutzung biete, berge sie auch gesundheitliche Risiken. „Daher ist es wichtig, den richtigen Umgang mit dem Medium zu erlernen“, sagt Ziegler und freute sich, über die Mitarbeit der Fünftklässler.

Diese fanden heraus, welches Nutzungsverhalten noch vertretbar ist und welche Alternativen es zum Smartphone bei Langeweile gebe. Die Antworten waren vielseitig und reichten vom spazieren gehen oder sich mit Freunden treffen. Zudem erstellten die Fünftklässler ihr eigenes Medientagebuch. Mehr als die Hälfte der Schüler sei mittlerweile in Besitz eines Handys. „Eigentlich brauche ich gar keins“ sagt der elf Jahre alte Wojtek und teilt diese Meinung mit seinem Mitschüler Dominik (12). „Ich hab zwar ein Handy, brauche es aber nur für Notfälle oder wenn ich mal was wegen der Hausaufgaben wissen will.“ Facebook, Instagram und Co sind für die Schüler vorerst noch kein Thema.