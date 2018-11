Lesefest am Lehmwohld : Fünftklässler feiern Autor Andreas Hüging

Der Autor las nicht aus seinem Buch vor, sondern lieferte auch den Soundtrack dazu mit.

22. November 2018, 14:43 Uhr

Er war der Stargast des Lesefestes an der Gemeinschaftsschule am Lehmwold: Autor Andreas Hüging las für die fünften Klassen aus seinem Buch „Jem hört die Haie husten“. Was die Schüler besonders begeisterte: Hüging packte eine Gitarre aus und performte live das gleichnamige Lied zu seinem Buch.

„Man sieht in den Gesichtern der Kinder, dass es ihnen gefällt“, sagte Marjen Tietz, Klassenlehrerin der 5c. Auch Hüging freute sich über die Reaktionen der Kinder. „Lesungen wie diese machen mir immer sehr viel Spaß.“

Nachdem der Autor noch einige Autogrammkarten verteilt hatte, ging das Lesefest weiter. Die drei fünften Klassen wurden auf verschiedene Stationen aufgeteilt. Die Kinder durften eigene Comics gestalten, lernten die Geschichte des Buchdrucks kennen und beschäftigten sich mit spannenden Krimis.

Es war das erste Mal seit Langem, dass die Schule wieder ein Lesefest veranstaltete. Ziel sollte sein, den Schülern das Lesen wieder näher zu bringen und ihnen zu zeigen, dass Bücher viel Spaß machen können, erklärte so Marjen Tietz.