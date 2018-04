Bürgermeister in Brunsbüttel : Fünfter Kandidat plant Zukunftswerkstatt

Martin Schmedtje bewirbt sich um Brunsbütteler Bürgermeisteramt. Der Pressesprecher des Kreises Rendsburg-Eckernförde war bislang Verwaltungschef der Gemeinde Breiholz.

von Jens-Peter Mohr

05. April 2018, 13:00 Uhr

Martin Schmedtje ist der fünfte Kandidat fürs Brunsbütteler Bürgermeisteramt. Die nötigen 115 Unterschriften für seine Kandidatur hat der 51-jährige Verwaltungsfachangestellte bereits zusammen. Den Ostersonnabend nutzte der ehrenamtliche Bürgermeister aus Breiholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Pressesprecher der dortigen Kreisverwaltung nicht nur um seine alte Heimat zu besuchen und mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, sondern eben auch, um die notwendigen Unterschriften zu sammeln.

„Es war ein wunderbarer Tag mit vielen großartigen Gesprächen“, zeigt sich der zweifache Familienvater begeistert und erfreut vom Interesse der Brunsbütteler an seiner Person. „Ich wurde sehr häufig nach meinen Visionen gefragt, die ich für Brunsbüttel habe.“ Natürlich habe er Ideen, die er neben den Herausforderungen, die bereits auf der Hand liegen, angehen möchte. Aber Visionen können nur von Bürgern, Politik und der Verwaltung gemeinsam entwickelt werden. Im Falle einer erfolgreichen Wahl am 10. Juni wäre es ihm ein wichtiges Anliegen, eine Zukunftswerkstatt zu initiieren, in der Ideen gesammelt und auf ihre Realisierung geprüft werden. „Eine Stadt ist nur dann stark, wenn alle an einem Strang ziehen und mit einer Stimme sprechen, denn jede Entscheidung der Politik und Verwaltung muss von unten mitgetragen werden“, betont Schmedtje.

Eine Erfahrung, die er sowohl als ehrenamtlicher Bürgermeister in der etwa 1400-Seelengemeinde Breiholz als auch als Sprecher der Kreisverwaltung gesammelt habe und sich auch in den drei Feuerwehren gespiegelt hat, in der als ehrenamtlicher Brandbekämpfer bislang aktiv war.

Morgen wird der gebürtige Brunsbütteler, der bis zu seinem 23. Lebensjahr in Kudensee in der Wilstermarsch aufwuchs und seine Ausbildung beim Amt Itzehoe-Land absolvierte, seine Bewerbung beim Gemeindewahlleiter im Rathaus abgeben. Auf den ersten kleinen Erfolg in Form der Unterschriftensammlung ausruhen und der Dinge harren, die noch kommen werden, will sich der zweifache Familienvater nicht. „Ich werde morgen auf der Brunsbütteler Südseite von Haus zu Haus gehen, um mich auch dort den Bürgern vorzustellen“, so Schmedtje. Der parteilose Kandidat ist zudem am Dienstag bei den Sozialdemokraten zu einer Kennenlernrunde eingeladen. Gespräche habe es auch bereits mit den Brunsbüttelern Grünen und der FDP gegeben. „Selbstverständlich wäre ich Ansprechpartner für alle Fraktionen der Ratsversammlung“, unterstreicht der fünfte Kandidat um den Spitzenposten im Rathaus.

Sollte er das Rennen tatsächlich machen, dessen Ausgang sich nach Ansicht Schmedtjes erst in einer Stichwahl entscheiden wird, möchte er seinen Wohnsitz nach Brunsbüttel verlegen. „Für mich sind das Amt und der Wohnsitz untrennbar miteinander verknüpft.“