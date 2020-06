Jörg Heyna beringt Nachwuchs : Fünf Brutpaare mehr als im Vorjahr: Storchenbestand im Kreis Steinburg wächst

Insgesamt 13 Jungstörche in Vaale, Wacken und Holstenniendorf erhielten ihre Ringe.

05. Juni 2020, 16:04 Uhr

Vaale/Wacken | Während andernorts die Störche noch brüten, wurden in Vaale, Wacken und Holstenniendorf bereits die ersten Jungstörche beringt.

Sie waren schon Mitte April aus dem Ei geschlüpft. Weißstorch-Gebietsbetreuer Jörg Heyna feierte an diesem Tag Saison- Beringungs-Premiere, denn es waren die ersten Störche im Kreis Steinburg, denen er jeweils einen Kennzeichnungsring ums Bein legte.

Burger Feuerwehr half

Im ersten Horst auf einer Birke in Vaale wurden vier Jungstörche entdeckt. Aus fünf Eiern waren die munteren Weißstorchküken geschlüpft und wurden gleich auf dem Horst beringt.

Die Mitglieder der Feuerwehr aus Burg waren mit ihrer Drehleiter angerückt und halfen bei der Beringungsaktion.

Die weit ausfahrbare Leiter wurde vor allem dringend am hohen, alten Schornstein der ehemaligen Meierei benötigt. Nicht weit vom ersten Nest in Vaale war auf dem Schlot vor einiger Zeit ein zweites Storchennest entdeckt worden.

Ein beringtes Männchen hatte dort mit einem in Holland geborenen Storchenweibchen – das ergab die Auswertung des Ringkennzeichens – eine Familie gegründet.

Maike Dudde

Der Nachwuchs wurde vorsichtig vom hohen Schornstein geholt und vor den Augen der staunenden Kinder aus dem Dorf beringt und gewogen. Heyna erklärte ihnen dabei seine Arbeit. So erfuhren die Zuschauer unter anderem, dass der Ring mit der Nummer am rechten Bein befestigt wird: 2020 ist eine gerade Zahl und in geraden Jahren wird der Ring rechts befestigt.

Warum der Storchennachwuchs die Prozedur bewegungslos über sich ergehen ließ, erklärte der Stochenexperte auch: „Jungstörche stellen sich bis zur siebten Lebenswoche tot, wenn sie eine Bedrohung spüren.“

Vögel in guter Verfassung

Der Storchenbeauftragte war mit der Verfassung der Jungstörche sehr zufrieden. Sie wiegen drei bis vier Kilogramm und besitzen noch einen schwarzen Schnabel und schwarze Beine, die sich erst mit dem Alter rot färben werden.

Nachdem die Jungstörche mit den neuen Ringen wieder im Nest waren, ging es weiter nach Wacken. Dort waren zwei Jungstörche zu beringen, und in Holstenniendorf gab es vier Jungstörche, die das richtige Alter für eine Beringung besaßen.

Insgesamt ist Jörg Heyna erfreut über die derzeitige Storchenzahl. Es wurden 45 mehr Brutpaare in Schleswig-Holstein als im Vorjahr gezählt. Im Kreis Steinburg sind fünf Paare hinzugekommen, die Nachwuchs großziehen.