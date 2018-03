Frühlingsahnung mit vielen Feinheiten

von Ludger Hinz

Auch wenn es das Wetter noch nicht ganz hergibt – musikalisch war der Frühling an diesem Nachmittag bereits da. In der Aula der Kaiser-Karl Schule (KKS) lieferte der Itzehoer Konzertchor die „Frühlingsahnung 2018“. Etwa 120 Besucher und 80 Sänger sorgten für einen vollen Saal.

Gemeinsam mit seinem Partnerchor, dem Kammerchor Uetersen, präsentierte der Konzertchor unter der Leitung von Eckhard Heppner ein abwechslungsreiches Programm, dieses Mal ausschließlich deutsche Volkslieder. Diese hatten die beiden Chöre gut einstudiert, so dass auch viele Feinheiten klappten. Beide Chöre setzten auf künstlerischen Ausdruck durch die reine Kraft ihrer Stimmen ohne technische Hilfsmittel. Während die Sängerinnen und Sänger im ersten Teil noch klassisches Liedgut boten, griffen die Itzehoer Gastgeber im zweiten Teil tief in die Trickkiste und servierten dasselbe Lied, „Die Launige Forelle“ des Komponisten Franz Schöggl, in neun Variationen – von Mozart über Beethoven bis hin zu Wagner und Liszt.

Nach eineinhalb Stunden mit Pause sangen beide Chöre zum Schluss „The Lord Bless You And Keep You“ von Peter C. Lutkin, die englische Version eines Segens am Schluss des Gottesdienstes. Dafür bildeten sie einen großen Kreis ums Publikum und schlossen es so zumindest für ein paar Minuten symbolisch in den Frühling ein.