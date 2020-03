Mitmachaktion : Frühjahrsputz in Wilster

Die Organisatoren der Sammelaktion für ein sauberes Wilster rufen zur Mitmachaktion am 21. März auf.

Avatar_shz von shz.de

08. März 2020, 15:43 Uhr

Wilster | Gemeinsam machen sie sich für eine saubere Stadt stark: Auch in diesem Jahr rufen Bürgermeister Walter Schulz, Kreispräsident Peter Labendowicz sowie die Kommunalpolitiker Jürgen Ruge und Manfred Schmiade am dritten Sonnabend im März alle Wilsteraner dazu auf, sich an der Müllsammelaktion in der Marschenstadt zu beteiligen. Neben der Säuberung der Natur soll dass Bewusstsein und die Verantwortung für die Umwelt geschärft werden.

Um auf die am 21. März stattfindende Müllsammelaktion aufmerksam zu machen, trafen sich die Organisatoren mit Vertretern des Kinderjugendparlaments am Ende des Auarms hinter dem DRK-Seniorenzentrum. Der Bereich nahe des Bürgermeistergartens wurde ausgewählt, da sich dort eine Menge Müll im Wasser befindet, der nun spätestens am 21. März entfernt werden soll.

„Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Müllsammler begrüßen können“, so Jürgen Ruge, der auch in diesem Jahr wieder auf eine rege Beteiligung hofft. Auf viele Mitstreiter hoffen auch die Vertreter des Kinder- und Jugendparlaments. Vorsitzende Maren Hayenga war gemeinsam mit Hannes Horstmann und Fynn Beimgraben zum Pressetermin gekommen. Lena Sühl nahm als Vertreterin der kirchlichen Jugend teil und kündigte ebenfalls deren Teilnahme an. Dieses Jahr wurden statt vieler Flyer insgesamt 40 DIN-A3-Plakate in den Wilsteraner Geschäften, Schulen und Vereinen verteilt. „Die Resonanz war sehr gut, alle wollen helfen und haben gerne unsere Plakate ausgehängt“, berichtete Manfred Schmiade.

Viel Unrat werde gedankenlos weggeschmissen oder liegen gelassen, obwohl der nächste Papierkorb nur wenige Schritte entfernt ist. Gerade in der jungen Generation sei das Thema Klimaschutz mehr denn je im Fokus und der fange schon damit an, in der Natur nicht achtlos seinen Müll zu hinterlassen. „Unsere Generation fordert von den Politikern Taten. Da können wir schon mal anfangen und Taten sprechen lassen, indem wir uns an der Aktion beteiligen“, sagte Fynn Beimgraben.

Kreispräsident Peter Labendowicz unterstützt die Müllsammelaktion seit der ersten Stunde und freut sich über die jährlich wachsende Zahl von Teilnehmern. Er betonte jedoch auch, dass es im Grunde traurig sei, eine Müllsammelaktion überhaupt durchführen zu müssen, „vor allem, wenn man jedes Mal auf die Mengen von Müll blickt, die in der relativ kurzen Zeit zusammenkommen“.

Treffpunkt für die Wilsteraner Müllsammler ist am 21. März um 10 Uhr vor der Feuerwache Wilster. In Gruppen aufgeteilt, werden die Müllsammler sechs verschiedene Bezirke der Marschenstadt abgehen und den Müll von den Wegen, aus den Hecken und Sträuchern sammeln. Die Aktion wird ungefähr zwei Stunden dauern. Die Stadt wird, so Bürgermeister Walter Schulz, Müllsäcke und Einmalhandschuhe zur Verfügung stellen. Wer robustere Gartenhandschuhe nutzen möchte oder Müllgreifer besitzt, möge diese gerne mitbringen. Im Anschluss an die Müllsammlung spendiert die Stadt noch eine kleine Stärkung für alle Teilnehmer. „Ich finde es auch wichtig und schön, danach noch kurz zusammenzusitzen und über Erlebtes zu berichten“, sagte Schulz. „Wir freuen uns über jeden, der kommt“, fügte Jürgen Ruge hinzu und richtete einen herzlichen Dank an die Feuerwehr Wilster, die die Aktion tatkräftig unterstützt und ihre Räume zur Verfügung stellt.

Nur starker Schneefall oder ein heftiger Sturm könnten den Frühjahrsputz in Wilster am 21. März verhindern. Dann werde der Termin auf den 28. März verschoben, kündigten die Organisatoren bereits an.