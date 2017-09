Landwirtschaft : Frühjahrs-Frost vermiest Apfelernte

vergrößern 1 von 2 Foto: Wittmaack 1 von 2

Zufriedenheit sieht anders aus. Wie schon im Frühjahr nach den späten Frostnächten befürchtet, fällt die Apfelernte von Obstbauer Henning Harms in diesem Jahr bescheiden aus. „Mit allem, was über 50 Prozent des Ertrags vom vergangenen Jahr liegt, bin ich zufrieden“, sagt der Krempdorfer. Noch sei aber nicht genau absehbar, wie die Erntebilanz am Ende wirklich aussehe.

Bis Ende Oktober wollen Harms und seine Erntehelfer aus Polen aktiv sein. Der Obstbauer ist Herr über 580 Kirsch- sowie rund 40 000 Apfelbäume. Harms’ Hof liegt direkt an der Dorfstraße. Nur wenige Schritte hinter dem Haupthaus befinden sich die Kirschbäume, die erst vor zwei Jahren gepflanzt wurden. „Da habe ich dieses Jahr sowieso noch nicht mit großem Ertrag gerechnet“, sagt er. Damit die Kirschen in den kommenden Jahren zum ernsthaften Wirtschaftsfaktor auf dem Hof werden können, werden sie gerade von einer bayerischen Fachfirma mit mobilen Schutznetzen überspannt.

Allein auf Äpfel will Harms zukünftig nicht setzen. Der Endzwanziger hat noch etliche Jahre als Obstbauer vor sich und weiß, dass die Konzentration auf eine Obstsorte hohes Risiko bedeutet. Doch noch steht auf seinem Hof eindeutig der Apfel im Mittelpunkt. Fünf Hauptsorten werden angebaut, die rund 90 Prozent der Gesamtmenge ausmachen. Hinzu kommen sieben weitere Sorten. Quasi als Ergänzung für die Direktvermarkung. Denn auf dem Hof können Kunden Mittwochnachmittag und Sonnabendvormittag auch Äpfel und Saft vor Ort kaufen.

Gefragt nach den aktuell beliebtesten Sorten, nennt Harms Gala und Elstar. Er selbst favorisiert die weniger bekannte Apfelsorte Wellant. „Einige Kunden konnte ich davon auch schon überzeugen“, versichert er. Wie viele Äpfel nach den Frostnächten im Frühjahr geerntet werden können, soll bis Allerheiligen feststehen. Danach könnte zwar auch noch geerntet werden, aber für die Helfer aus Polen sei das Datum ein wichtiger Feiertag, den sie in der Heimat verbringen wollen, so Harms. Also müsse ein wenig aufs Tempo gedrückt werden.

Da passte der Regen der vergangenen Tage und Wochen gar nicht ins Konzept. Denn Dauerregen sorgt für matschigen Marschboden, auf dem nicht sonderlich gut gearbeitet werden kann. „Die Befahrbarkeit leidet“, sagt Harms. Und auch der Stimmung im Helferteam tue das herbstliche Wetter nicht gut. Dass der „richtig gute Ertrag“ des Vorjahres nicht wieder erreicht werden kann, sei aber nicht nur eine Folge der Wetterunbilden. Apfelbäume, die in einem Jahr viele Früchte trügen, müssten sich im Folgejahr meist ein wenig erholen. „Aber das Wetter ist schon ein ganz entscheidender Faktor“, sagt Harms. Um irreparable Frostschäden zu verhindern, hatte er im Frühjahr während der Frostnächte Wasser auf die Apfelbäume regnen lassen. 35 000 Liter pro Hektar und Stunde. 16 Hektar Apfel-Fläche besitzt Harms, besprüht wurde von Mitternacht bis 7.30 Uhr morgens. Das kühle Wasser schützte die Bäume vor dem Frost.

Der Erfolg ist sichtbar – zumindest auf Teilen der Anbaufläche. Etliche Baureihen sind derart voll von reifen Äpfeln, dass mehr Apfelrot als Blattgrün zu sehen ist. Doch in anderen Reihen kann man die Äpfel an einer Hand abzählen. „Ja, es ist sehr unterschiedlich“, sagt Harms, der nur einen kleinen Teil der Apfelernte direkt auf seinem Hof verkauft. Der überwiegende Teil läuft über eine Erzeugergemeinschaft aus dem Alten Land. Gefragt, ob der Ernte jetzt noch etwas in die Quere kommen kann, schüttelt Harms den Kopf: „Eher nicht. Wobei: Dauerregen wäre natürlich nicht so gut.“