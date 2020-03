Frühchenstation: Keim besiegt

Aufnahmestopp für Frühgeborene an Westküstenkliniken Heide aufgehoben / Umfangreiche Desinfektion durchgeführt

25. März 2020, 15:31 Uhr

Heide | Der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Thorsten Wygold, und der Ärztliche Leiter der Frühgeborenen-Intensivstation, Reinhard Jensen, sind erleichtert. Ende Januar waren an den Westküstenkliniken in Heide bei mehreren Frühgeborenen eine Besiedlung durch den Keim Serratia marcescens festgestellt worden. Der Aufnahmestopp wurde nun wieder aufgehoben.

„Unsere eingeleiteten Hygienemaßnahmen haben gewirkt“, bilanzieren die Ärzte. Seither wurden bei den Kindern auf der Frühgeborenen-Intensivstation keine weitere Besiedelungen oder gar Infektionen durch Serratien festgestellt. Die Westküstenkliniken waren bei der hygienischen Sanierung konsequent vorgegangen. Verbrauchsmaterial wurde ausgetauscht, Umbauten an den Sanitäranlagen vorgenommen und alle Räume einer zweimaligen Schlussdesinfektion unterzogen. Als zusätzliches Plus an Sicherheit wurden die Räume noch mit Wasserstoffperoxid behandelt. „Die zweimalige Schlussdesinfektion entspricht den gängigen Standards und ist laut den Empfehlungen von Experten schon alleine ausreichend für eine hygienische Sanierung“, erklärt die Leiterin der Krankenhaushygiene, Christiane Sause.

Bei dem Keim handelt sich um einen opportunistischen Magen-Darm-Keim, der auch bei gesunden Menschen vorkommt, ohne diese krankzumachen und nur bei abwehrgeschwächten Personen, zu denen auch Frühgeborene gehören, Infektionen verursachen kann. Letztendlich waren zehn Kinder betroffen. Die meisten von ihnen waren aber lediglich besiedelt. Bei einem weiteren Kind, das bereits schwer krank zur Welt gekommen war und drei Tage nach seiner Geburt starb, wurde der Keim nach dem Tod in einer Blutkultur nachgewiesen.

Zur Ursachenanalyse hatten die Westküstenkliniken auch externe Spezialisten wie den Hygieneexperten Manfred Exner aus Bonn hinzugezogen. Am Ende wurden mehr als 500 Proben ausgewertet. Alle, bis auf zwei, waren negativ. Nach Einschätzung von Exner erscheint es nachvollziehbar, dass die Serratien zunächst von außen eingetragen wurden und dann in die Abflüsse der Becken gelangt sind. Von dort wurden sie vermutlich durch kleinste Wassertröpfchen auf Gegenstände, unter anderem eine Badewanne, oder auf Kleidung und dann auf die Kinder übertragen.

Reinhard Jensen stellt indes klar, dass mit der uneingeschränkten Aufnahme von Frühgeborenen nicht alles beim Alten bleibt. „Dank der Erkenntnisse aus der Analyse konnten wir unsere Prozesse und Strukturen gezielt anpassen und damit das Maß an Sicherheit für unsere kleinen Patientinnen und Patienten noch weiter erhöhen“, so der Leiter der Abteilung für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin.