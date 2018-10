Hohenlockstedt blüht auf : Frühblüher für den Rathauspark

Seit vier Jahren gibt es die Pflanzaktion Hohenlockstedt blüht auf. Sonntag werden wieder zahlreiche Frühblüher in die Erde gebracht.

von Joachim Möller

02. Oktober 2018, 13:52 Uhr

Seit 2014 gibt es die Pflanzaktion „Hohenlockstedt blüht auf“ – am Sonntag, 7. Oktober, soll sie fortgesetzt werden. Ab 15 Uhr werden Frühblüher am Rathauspark in Hohenlockstedt verbuddelt. Nach getaner Arbeit gibt es wie gewohnt Kaffee und Kuchen. Initiator Jürgen Klein wird in diesem Jahr im Großmarkt Krokusse und Narzissen einkaufen, hofft aber auch auf Spenden. „Ziel ist es, nun letztmalig den Rathausplatz zu bepflanzen“, sagt Klein. Im nächsten Jahr solle die Aktion an der Lager Uhr weiter gehen.