Lebendige Heimatgeschichte in Brunsbüttel : Frischekur fürs Museum

Museumsleiter Jan Thorleiv Bunsen will mit neuen Veranstaltungen die heimatkundliche Sammlung in Brunsbüttel aufpeppen.

13. Januar 2020, 11:47 Uhr

Brunsbüttel | Unter dem Motto „Alles andere als staubig – Unser Heimatmuseum, das Gedächtnis der Stadt“ startet das Brunsbütteler Heimatmuseum ins neue Jahr. Dessen Leiter Jan Thorleiv Bunsen, zugleich Chef der Stadtgalerie im Elbeforum, möchte dem kleinen Museum in Brunsbüttel-Ort (Markt 4) mehr Besucher zuführen.

Den Auftakt der Aktivitäten bildet Sonnabend, 18. Januar, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die Vernissage „Früher war alles besser – Landwirtschaft gestern“. In der Ausstellung will Bunsen der Frage, was eine Agrarwende für uns alle bedeutet, auf den Grund gehen. Dazu gibt es am Dienstag, 28. Januar, um 18 Uhr einen Diskussionsabend mit Peter Levsen Johannsen, Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer Dithmarschen.

Außerdem stehen spannende Abende mit Geschichten aus der Geschichte an. Dabei geht es um „Böttcher, was‘n datt?“, „Landwirtschaft, quo vadis?“ und „Nomen Nominandum“, eine Geschichtswerkstatt zu einem noch nicht benannten Thema. „Wir rufen eine neue Reihe im Heimatmuseum ins Leben, zu der Menschen aus Brunsbüttel eingeladen werden, die Geschichten aus der Geschichte zu erzählen haben“, umreißt Bunsen seine Zielsetzung. Und er schiebt nach: „Mitarbeit von Schulklassen, Kursen und Schülern ist ausdrücklich gewünscht.“ Motto dieser Reihe: „Miteinander reden“.

Jan Thorleiv Bunsen geht aber noch weiter. So gibt es „Musik im Museum“ – drei Preisträger von Jugend musiziert werden Gitarrenmusik präsentieren: Jan Heidemann, Quiyang Huang und Han Ye.

„Keine Lust auf Sofa?“ heißt es, wenn das Museum zum Spielnachmittag ruft, und beim „Tatort Public Viewing“ am 22. März wird einfach mal ein Fernsehkrimi gemeinsam geguckt.

Ein Lichtbildvortrag holt Finnland nach Brunsbüttel, es gibt eine Filmnacht und an einem Wochenende geht es um die Inventarisierung der Bestände im Heimatmuseum.

Und am 27. Januar wird zum Holocaust-Gedenktag der Film „Die Straftat des Abraham Prins“ gezeigt. Das „Verbrechen“ bestand darin, einen Park zu durchqueren, der für Juden verboten war. Für Bunsen steht fest: „Ein besonderer Film zu einem besonderen Tag.“ Beginn ist um 19 Uhr.

Das Programm ist bunt und vielfältig und natürlich darf der Kanalgeburtstag nicht fehlen. Ein Workshop zeigt, wie eine Lochbild-Kamera funktioniert. Die entstandenen Bilder werden unter anderem in der Ausstellung „Der Kanal damals und heute“ zum 125. Jubiläum gezeigt.

Außerdem treffen sich der Politische Club der Volkshochschule und der Gesprächskreis für Einheimische und Zuwanderer regelmäßig im Heimatmuseum.