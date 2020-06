Eigentlich müsste man ja. Das dachte ein Bekannter schon am Freitag, am Wochenende dann sowieso. Aber Rasen mähen bei der Wettervorhersage? Das schob er dann gern auf, die Ausrede dankbar annehmend. Doch neue Woche, neuer Schwung: Gleich am Montagmorgen vor der Arbeit ging er ans Werk. Lästige Aufgabe erledigt – da fängt die Woche gut an, weiß