Glückstadt : Freundschaft über alle Grenzen

Internationales Kinderfest in Glückstadt setzt besonderes Zeichen für den Frieden.

von shz.de

23. April 2018, 05:39 Uhr

Im Zeichen von Frieden und Freundschaft über alle Grenzen hinweg wurde auch in diesem Jahr das internationale Kinderfest in Glückstadt gefeiert. Begründer der Festes war Mustafa Kemal Atatürk, der anlässlich der Gründung der Großen Nationalversammlung der Türkei am 23. April 1920 diesen Tag den Kindern widmete. Sie waren für ihn die zukünftigen Träger von Frieden und Völkerverständigung – und in diesem Sinne wird auch heute noch in vielen Ländern gefeiert.

„Es ist eine Freude, dieses Fest nicht nur in der Türkei, sondern auch in den Ländern zu erleben, in denen viele Menschen aus der Türkei heute leben“, sagte Ramazan Düzgün, Lehrer an der Türkischen Schule in Glückstadt. Alljährlich gehört er zu den Organisatoren des Festes in Glückstadt, an dem sich immer mehr Glückstädter erfreuen. Allein der bunte Umzug durch die Stadt lockt schon viele vor die Tür. In diesem Jahr war das Wetter den Kindern besonders gut gesonnen. Bei strahlendem Sonnenschein zogen sie durch die Innenstadt und schwenkten dabei türkische und deutsche Fahnen. Viele waren auch in den Farben der türkischen Flagge, rot und weiß, gekleidet. Musikalische Marschunterstützung lieferte der Glückstädter Spielmannszug. Im Theater am Neuendeich wurde anschließend weiter gefeiert. Ein buntes Bühnenprogramm, an dem sich auch die Bürgerschüler und die Kinder der Kindertagesstätte Elbbande beteiligten, sorgte den ganzen Nachmittag für gute Stimmung.

„Wir freuen uns immer über alle Glückstädter, die an unserem Fest teilnehmen“, sagte Düzgün. Und für Verpflegung war auch gesorgt. Viele selbst gebackene Kuchen und andere Köstlichkeiten wurden den ganzen Nachmittag über mit Begeisterung verputzt.