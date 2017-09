Kreis Dithmarschen : Freiwillige Feuerwehr entdeckt zufällig Wasserrohrbruch

vergrößern 1 von 1 Foto: Karsten Schröder 1 von 1

von Karsten Schröder

erstellt am 22.Sep.2017 | 12:50 Uhr

Eddelak | Am Donnerstagabend kam die Freiwillige Feuerwehr Averlak gegen 22.15 Uhr zufällig an einem Wasserrohrbruch in der Averlaker Strasse in Eddelak (Kreis Dithmarschen) vorbei. Die Gruppe der Feuerwehr war gerade auf dem Rückweg einer in Hochdonn stattfindenden Funkübung, als der Fahrer eine Person mit einer Taschenlampe ausmachte.

Im Scheinwerferlicht des Fahrzeuges wurde beim Näherkommen sichtbar warum: Ein Wasserrohrbruch setzte einen Teil der Fahrbahn unter Wasser und unterspülte diese. Auf einer angrenzenden, tieferliegende Weide bildete sich bereits eine größere Wasserfläche.



Nachdem der Wasserversorger informiert wurde, stellte dieser die Hauptversorgungsleitung ab. Dadurch kam es zu einem Verlust des Wasserdruckes in Teilen Averlaks, Blangenmoor und dem gesamten Stadtgebiet Brunsbüttel.



Grund für diesen Rohrbruch soll laut Wasserverband ein Baum gewesen sein, der sich durch den letzten großen Sturm gelockert hat. Dabei wurde die 400er Rohrleitung wohl beschädigt und es kam zu einem kompletten Bruch.



Bevor die Reparaturarbeiten beginnen konnten, wurde der Baum von der Freiwilligen Feuerwehr Eddelak gefällt. Die Averlaker Strasse war für etwa 14 Stunden rund um dem Rohrbruch in beiden Richtungen voll gesperrt.