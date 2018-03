Vor dem Auszug : Freiraum sucht neues Zuhause

Jugendkulturverein muss Räume an der Kleinen Tonkuhle in Itzehoe verlassen. Zukunft des ehemaligen Awo-Gebäudes ungewiss.

von Christopher Chirvi

19. März 2018, 05:00 Uhr

Die Tage des ehemaligen Gebäudes der Arbeiterwohlfahrt an der Kleinen Tonkuhle scheinen gezählt. Voraussichtlich wird mit dem Verein Freiraum demnächst der letzte Nutzer ausziehen müssen.

Wie berichtet, hatte sich der Jugendkulturverein um das Gebäude bemüht, nachdem der Itzehoer Awo-Ortsverein dort im vergangenen Sommer nach mehr als 50 Jahren die letzte Stadtranderholung veranstaltet hatte. Zum 31. März ist der Vertrag zwischen den Stadtwerken als Eigentümerin und der Awo gekündigt. Zwar nutzte Freiraum einen Teil des Gebäudes bereits seit 2015 und hätte auch das Ferienangebot für Kinder fortführen wollen. Nur gab es zuvor einige Hürden, die nicht überwindbar scheinen.

Seit etwa einem halben Jahr befindet sich der Verein mit den Stadtwerken und der Stadt über eine mögliche weitere Nutzung des Gebäudes in Verhandlungen. Wie sich dabei unter anderem herausgestellt hat, ist der ursprüngliche, etwa 1920 errichtete Bau ohne Genehmigung wahrscheinlich Ende der 1940er Jahre aufgestockt worden. Um zu klären, ob sich das Gebäude nachträglich legalisieren lasse, um einen neuen Pachtvertrag mit Freiraum abschließen zu können, hatte die Stadt eine baurechtliche Prüfung vornehmen lassen. Das Ergebnis wurde dem Verein inzwischen vorgelegt.

Vor allem die Untere Forst- sowie die Untere Naturschutzbehörde haben demnach große Bedenken, eine nachträgliche Baugenehmigung für die Zwecke des Vereins zu erteilen. Einerseits befindet sich der Bau innerhalb eines Waldgebiets, andererseits steht er nur 15 Meter von der Uferlinie entfernt und somit innerhalb des Schutzstreifens an Gewässern. „Wir haben das Ergebnis anschließend von einem Architekten prüfen lassen, der zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen ist“, sagt Marten Becker von Freiraum. „Wir fragen uns zwar, wie bei einem Gebäude, das seit 1920 auf öffentlichem Grund steht, erst 100 Jahre später darauf aufmerksam gemacht wird, dass es illegal ist“, sagt er. Aber um die Vereinsziele auch in Zukunft vernünftig fortführen zu können, will man nicht an diesem Haus festhalten. Mittlerweile sucht der Verein nach einer passenden Alternative.

Auch die Stadt hat dafür ihre Unterstützung zugesichert. „Wir wollen helfen“, sagt Bürgermeister Andreas Koeppen, der weiter mit den Mitgliedern in Gesprächen ist. Allerdings gebe es keine passenden städtischen Immobilien. Man habe dem Verein dennoch mehrere Optionen vorgestellt – unter anderem die Nutzung des neuen Hauses der Jugend an der Grunerstraße, das demnächst eröffnet werden soll. „Wir wollen aber auch in Zukunft möglichst eigenständig bleiben“, sagt Becker. Zudem wolle man auch eine Alternative zum Haus der Jugend sein, die Freiraum-Mitglieder sind laut Becker „zwischen 16 und Ende 40“. Eine Kooperation, unter anderem für Konzerte, soll zwar fortgeführt werden, zeitgleich wird aber weiter gesucht. Eine Immobilie in der Nähe des Bahnhofs hat Freiraum bereits ins Auge gefasst.

Was dann schließlich aus dem Bau an der Kleinen Tonkuhle werden soll, ob er möglicherweise abgerissen wird, kann Koeppen derzeit noch nicht beantworten. Das überlege man sich in Ruhe. „Zuerst müssen wir gucken, was der Freiraum macht.“