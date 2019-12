Dithmarscher Landesmuseum : Freier Eintritt zur Waffenschau

Das Dithmarscher Landesmuseum in Meldorf macht den Besuchern ein vorweihnachtliches Geschenk: Freitag haben Besucher freien Eintritt.

12. Dezember 2019, 09:48 Uhr

MELDORF | Bevor das Dithmarscher Landesmuseum in die Winterpause geht, gibt es ein vorweihnachtliches Geschenk an die Gäste: Das Museum bietet freien Eintritt am Freitag, 13. Dezember, von 11 bis 16.30 Uhr, Bütjestraße 2 bis 4. Der wissenschaftliche Volontär Christoph Otte gibt um 16 Uhr Einblicke in die Sonderausstellung „Zu den Waffen(!) – Historische Feuerwaffen im Dithmarscher Landesmuseum“. Die Teilnahme an der Führung ist ebenfalls kostenlos. Das Museum öffnet wieder am 7. Januar.