Einweihung in Hohenlockstedt : Freie evangelische Gemeinde weiht neuen Anbau ein

Drei Tage lang hat die freie evangelische Kirche in Hohenlockstedt ihren neuen Anbau gefeiert.

27. Januar 2020, 14:13 Uhr

Hohenlockstedt | Drei Tage lang wurde der gläserne Anbau der freien evangelischen Kirche mit zahlreichen Gästen und Interessierten gefeiert. Den Auftakt bildete am Freitagabend ein mit rund 100 Besuchern gut besuchter Konzertabend mit Musikern aus der Gemeinde. So sorgten im Gemeindehaus eine Gruppe von Frauen an ihren Trommeln ebenso für Stimmung wie auch die achtköpfige Lobpreisband aus Itzehoe und Umgebung und die Band „Frank & the Michaels“. „Der Höhepunkt aber war eine Jam-Session aller Musiker“, beschreibt Klaus Schneider von der evangelischen Gemeinde die mitreißende Musik.

Nach viel Musik folgte Tag für die ganze Familie

Fortgesetzt wurde die Einweihungsfeier mit einem Tag der offenen Tür mit buntem Programm für die ganze Familie, bei dem insbesondere die Kleinsten beim Puppentheater, in der Schminkecke und beim Basteln und Singen auf ihre Kosten kamen. Bei Kaffee, Waffeln, Popcorn und schwäbischen „Nonnenpfürzle“, gefüllte Hefegebäckkugeln, konnten sich die Besucher von den umfangreichen Bau- und Renovierungsarbeiten ein Bild machen. Beeindruckt zeigten sich die Gäste von dem neuen gläsernen Eingangsbereich, der künftig als Café und Begegnungsraum genutzt werden solle.

Viel Lob für Eltern-Kind-Raum

Auf große Resonanz stieß auch der mit Spielzeug und Sesseln ausgestattete Eltern-Kind-Raum, von dem aus die Kleinen künftig die Möglichkeit haben, durch eine große Fensterfront das Geschehen im angrenzenden Gottesdienst- und Veranstaltungsraum zu verfolgen. Modernisiert wurde auch die Küche, alle anderen Räume erhielten einen neuen Anstrich.

Den Abschluss der Eröffnungstage bildete ein Festgottesdienst mit anschließendem Kuchenbuffet.