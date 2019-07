Mehr Raum für Gespräche : Freie evangelische Gemeinde Hohenlockstedt feiert Richtfest

Ein altes Militärgebäude passt die Freie evangelische Gemeinde ihrem Bedarf an.

Hohenlockstedt | Richtfest bei der freien evangelische Gemeinde Hohenlockstedt. Vergrößert in der Breiten Straße wird das Foyer, um mehr Möglichkeiten zum Gespräch – etwa nach den Gottesdiensten – bieten zu können, sagt Pastor Eberhard Müller.

Nach dem Richtspruch durch Volker Raap betonte der Geistliche, dass der Anbau nicht zuerst der Bequemlichkeit dienen sollte, sondern dazu gedacht sei, dass die Gemeinde mehr Freunde einladen könne, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen über das Beste, was einem passieren könne: „Das Erleben von Jesus und der Freundschaft mit ihm.“

Noch ein langer Weg

Bauleiter Werner Döring sagte, dass noch eine lange Wegstrecke vor der Gemeinde liege, in der auch wieder viel Eigenleistung gefragt sei, besonders in Sachen Brandschutz-Nachrüstung der bestehenden Bausubstanz. Denn untergebracht ist die freie evangelische Gemeinde in einem alten Militärgebäude aus der Zeit um 1900. Auch der stellvertretende Bürgermeister Dieter Thara wünschte der Gemeinde alles Gute zum Erreichen ihrer Ziele.