Badesaison im Kreis Steinburg : Freibäder sind startklar

Noch ist wegen der Corona-Krise allerdings nicht klar, ob und wann Einrichtungen wie die in Glückstadt eröffnen.

von Christine Reimers

19. April 2020, 15:25 Uhr

Glückstadt/Lägerdorf/ Brokdorf | „Wir arbeiten so, dass wir im Juni aufmachen könnten“, sagt Rüdiger Kallies. Der 54-Jährige und sein Kollege Marius Karstens (30) wissen nur eines definitiv: Das Fortuna-Bad wird – wie auch andere Freibäder im Kreis Steinburg – nicht am geplanten Datum 10. Mai öffnen.

Rüdiger Kallies ist „Meister Bäderbetriebe“, als solcher ist er zuständig für den Badebetrieb des Fortuna-Bades im Sommer – zusammen mit seinem Kollegen, der Fachangestellter für Bäderbetriebe ist. Beide sind bei den Stadtwerken angestellt und arbeiten im Winter im Itzehoer Hallenbad.

Demnächst ist für beide erst einmal Kurzarbeit angesagt. Doch noch arbeiten sie – wegen der Ansteckungsgefahr allerdings umschichtig – auf dem Freibad-Gelände.

Auch wenn keiner weiß, wie es weitergeht, bestimmte Arbeiten müssen gemacht werden. Dazu gehört, dass das Fortuna-Bad auf Vordermann gebracht wird. Kaputte Kacheln müssen ausgetauscht werden, die Elektrik gilt es zu prüfen und das Wasser muss abgelassen werden. Letzteres steht über den Winter, damit nichts in den Becken kaputt friert. „Mauer, Maler und Klempner müssen noch kommen“, sagt Kallies.

Es gibt viel zu tun. Ist das alte Wasser weg, muss das Becken gesäubert und die Folien müssen geflickt werden. Danach werden die Becken wieder mit frischem Wasser gefüllt. „Damit die Folien nicht kaputt gehen.“ Drei große Becken von einer Gesamtfläche von rund 900 Quadratmetern hat das Bad. 1400 Kubikmeter Wasser werden dort eingelassen. Vorher ruft Kallies beim Wasserwerk in Krempermoor an. Denn die Menge ist so groß, dass sie angemeldet werden sollte. „Damit er nicht denkt, dass es einen Rohrbruch gegeben hat“, sagt Kallies.

Auch wenn unklar ist, wann das Fortuna-Bad aufmachen darf, so müssen die Vorbereitungen jetzt erfolgen. „Wir können nicht einfach aus dem Stegreif aufmachen“, erklärt der Fachmann. Was auch bedacht werden muss: „Es kann sein, dass wir Auflagen bekommen“, sagt er zu Vorsichtsmaßnahmen, um die Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Es gebe einen Arbeitskreis für Bäder in Schleswig-Holstein zum Austausch über solche Fragen. Und auch er persönlich sei gut vernetzt mit Kollegen anderer Bäder. Was sich Kallies allerdings nicht vorstellen kann: „Dass es in diesem Jahr Schwimmunterricht geben wird. Wir werden darauf verzichten.“

Trotz allem sei die Stimmung bei ihm und seinem Kollegen vor Ort noch gut, sagt Kallies. „Ich bin immer positiv gestimmt.“ Privat vermisst er, dass er keine HSV-Fußballspiele mehr im Stadion sehen kann. Auch fehlt es ihm, einfach mal mit seinem ehemaligen Kollegen Alfred Willms Kaffeetrinken gehen zu können.

Auch der Der Förderverein Freibad Lägerdorf ist für die Saisoneröffnung, die eigentlich für den 12. Mai geplant war, gerüstet. Betriebsleiter Tim Friedrichs ist bereits seit Anfang März im Freibad tätig, um Technik und Becken für die anstehende Saison vorzubereiten. Mitglieder des Fördervereins arbeiteten währenddessen auf der großzügigen Anlage, um „alles schier zu machen“, so Peter Böge, Vorsitzender des Freibadvereins. Ausfallen müsse in der Corona-Krise jedoch der gemeinsame Arbeitseinsatz von Mitgliedern oder der Jugendfeuerwehr, bedauert Böge. Normalerweise seien alle mit großer Leidenschaft dabei, um „ihr Bad“ für die Saison vorzubereiten. In der Vergangenheit sei – immer im guten Einvernehmen mit der Gemeinde – viel unternommen worden, um die Attraktivität des Bades zu steigern. Dazu zählt Böge unter anderem das Blockheizkraftwerk, durch das das Wasser um bis zu vier Grad Co2-frei erwärmt werden kann, eine Rundum-Erneuerung des Umkleidebereich und als Alleinstellungsmerkmal eine Ladestation für E-Bikes.

Seit Ende März bereitet sich auch Schwimmmeister Lutz Stüven, der für den Betrieb des Brokdorfer Freibads zuständig ist, mit seinem Team auf die Badesaison, die eigentlich am ersten Maiwochenende stattfinden sollte, vor. Da das Freibad im kommenden Jahr für mehrere Millionen Euro komplett umgebaut werden soll, werden in diesem Jahr lediglich die notwendigsten Maßnahmen durchgeführt, die für eine Inbetriebnahmen erforderlich sind. Dazu zählt insbesondere die Reinigung des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens sowie der Umkleidekabinen, die Beseitigung kleiner Schäden in den Becken und Instandsetzung der Grünanlage.