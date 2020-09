Sonnabend letzter Schwimmtag : Freibad Brokdorf: Corona hat die Besucherbilanz kräftig verdorben

Schwimmmeister Lutz Stüven blickt auf das Ende einer schwachen Saison.

02. September 2020, 15:14 Uhr

Brokdorf | Am Sonnabend endet mit einem eintrittsfreien Schwimmtag die Badesaison im Brokdorfer Freibad an Diek. Das traditionelle Kleidungsschwimmen, bei dem die Gäste in voller Montur einen Sprung ins kühle Nass wagen dürfen, findet jedoch angesichts der Corona-Pandemie nicht statt. „Auch am letzten Tag gelten bei uns selbstverständlich die Abstands- und Hygieneregeln“, betont Lutz Stüven. Infolge der diesjährigen Corona-Krise blickt der Schwimmmeister auf eine eher unterdurchschnittliche Badesaison zurück. Er sagt:

Doch der um vier Wochen nach hinten verschobene Eröffnungstag, aber insbesondere die Beschränkung der Gästezahlen sorgen für Ernüchterung. Zählte das Freibad im Sommer 2019 rund 29.000 Besucher, sind es in diesem Jahr lediglich 15.000 zahlende Badegäste.

„An heißen Wochenenden kamen wir in den Vorjahren schnell mal auf bis zu 3000 Gäste“, erinnert sich der Schwimmmeister. Da sich in diesem Jahr jedoch nicht mehr als 200 Besucher zeitgleich im Freibad aufhalten durften, stand von vornherein fest, dass sich nicht an alten Zahlen anknüpfen lassen würde.

Zur Freude des gesamten Freibadteams, zeigten sich die Gäste überaus verständnisvoll. „Alle Badegäste und da beziehen wir ausdrücklich die Kinder und Jugendlichen mit ein, haben sämtliche Regeln sehr gut umgesetzt“, unterstreicht Lutz Stüven. Selbst an den heißesten Tagen, an denen sich die Schlangen vor dem Eingang in die Länge zogen und Wartezeiten von bis zu einer Dreiviertelstunde keine Seltenheit waren, glänzten die Badegäste mit Einsicht, Geduld und Verständnis.

Besonders viel telefoniert

„Besondere Vorkommnisse gab es in diesem Jahr ansonsten nicht, außer dass meine Kollegen und ich wohl noch nie so viel telefoniert und Auskünfte erteilt haben wie in diesem Jahr“, sagt der Schwimmmeister. Immer wieder erkundigten sich Gäste nach den geltenden Verhaltensregeln und den Öffnungszeiten. Vier Zeiträume standen den Besuchern zur Verfügung. Besonders beliebt waren die Zeitfenster von 6 bis 8 Uhr und von 15.30 bis 18.30 Uhr.

„Mit Blick auf das derzeit schöne Wetter, hätten wir die Badesaison gerne noch verlängert, was jedoch aufgrund der bevorstehenden Öffnung der Eissporthalle schlicht unmöglich ist“, bedauert Stüven. Mindestens vier Wochen Vorlaufzeit benötigt er mit seinem Team, um die Eishalle für die Eröffnung vorzubereiten.

Anderes Konzept für die Eishalle

„Geplant war ursprünglich, die Eissaison auf einem Freitag mit einer Eis-Disco einzuläuten, doch von diesem Vorhaben haben wir bereits Abstand genommen“, so der Schwimm- und Eismeister. Gemeinsam mit der Gemeinde arbeitet er noch an einem genauen Hygiene-und Abstandskonzept für die Eishalle. „Eine Maßnahme wird voraussichtlich sein, dass man sich in diesem Jahr wohl online anmelden muss, wenn man einige Runden auf dem Eis drehen möchte“, verrät Stüven.