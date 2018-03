Amts-Hilfe : Frauenpower auf Bürgerbühne

Das Amt Wilstermarsch will das Kulturhaus auch weiterhin finanziell unterstützen.

24. März 2018, 09:45 Uhr

Das Amt Wilstermarsch will das Kulturhaus in Wilster auch weiterhin finanziell unterstützen. Der Finanzausschuss empfiehlt dem am Montag tagenden Amtsausschuss jedenfalls einstimmig die Gewährung eines Zuschusses über 3000 Euro. Das Geld soll, so Kulturhaus-Chef Anton Brade in seiner Antragsbegründung, unter anderem für das geplante Projekt „Bürgerbühne Wilstermarsch“ eingesetzt werden.

Mit der Bürgerbühne will das Kulturhaus im Herbst eine Produktion mit Geschichten aus der Region präsentieren. Dafür werden jetzt noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht, die Lust haben, hierbei mitzuwirken. Neben dem Amt Wilstermarsch wird der Fonds Soziokultur das Projekt mit einer Förderung unterstützen.

Ab Oktober sind mindestens 22 Aufführungen in unterschiedlichen Besetzungen geplant, und zwar an drei Wochenenden im Oktober und dann jeweils an einem Wochenende im Monat, bis ins Jahr 2019 hinein. Drei Monate lang soll ab Juni und im August und September dieses Jahres an 25 Terminen geprobt werden. Erst einmal, dann zweimal und im letzten Monat dreimal wöchentlich.

Der erste Monat ist noch unverbindlich, um einfach mal reinzuschnuppern. Gearbeitet wird an den Grundlagen des Schauspiels mit Hilfe von Improvisation und „Method Acting“, einer Methode, welche die Kraft der Darstellung aus den eigenen Lebenserfahrungen schöpft. Nach den ersten vier Wochen entscheiden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob sie weitermachen wollen. Bei mehr als zwölf Interessenten wird eine Auswahl getroffen.

Im August bereiten zwei Wochenend-Workshops mit professionellen Schauspiellehrern die Kandidaten auf die weitere Arbeit mit Kulturhausleiter und Regisseur Anton Brade vor.

Gesucht werden Menschen im Alter von 12 bis 100 Jahren, die besondere Persönlichkeiten sind, Talente haben, interessante Geschichten erzählen können und die Spaß daran hätten, eine eigene „Traumrolle“ für die Bühne zu entwickeln. Die Rahmenhandlung ist einfach erzählt: Fünf Menschen, die sich zuvor noch nie gesehen haben, treffen sich an einer Bushaltestelle mitten in der Wilstermarsch. Angeblich soll dort um 11.59 Uhr der Bus ins Land der Träume starten. Wird er wirklich kommen, und wo genau wird er hinfahren? Das Abenteuer beginnt, und die Geschichte wird von den Schauspielern selbst weiterentwickelt. Nach erfolgreichen Aufführungen soll 2019 davon ein Film an Originalschauplätzen in der Wilstermarsch gedreht werden. Das Kulturhaus startet damit nach den „Sternen der Nacht“ schon das zweite große Projekt.

Bei dem aktuell laufenden Vorhaben haben sich aus einer Reihe von Frauen im Alter ab 60 Jahren vier Teilnehmerinnen aus Itzehoe und Glückstadt herauskristallisiert, die sich auf offener Bühne in eine Rockband verwandeln. Die Proben für die große Premiere am ersten Mai-Wochenende laufen auf Hochtouren.

An diesem Wochenende reist das Quartett mit Anton Brade erst einmal zu professionellen Aufnahmen in ein Berliner Tonstudio. Der Kulturhaus-Chef: „Die Frauen werden dort einen Workshop in der Flying Steps Academy absolvieren bei Son Young, die schon bei den ‚25 Wochen Musik und Theater in der Wilstermarsch‘ in Wilster war. Sie werden lernen, wie sie auf der Bühne richtig cool rüberkommen und sich auf das Musikvideo vorbereiten.“

Am Freitag und Sonnabend, 4. und 5. Mai, findet in Wilster dann das große Premierenwochenende statt. Da präsentieren sich die „Sterne der Nacht“ erstmals einem breiten Publikum.



> Karten für die „Sterne der Nacht“ gibt es im Kulturhaus am Markt, in der Buchhandlung Bunge in der Straße Op de Göten und in der Geschäftsstelle der Wilsterschen Zeitung in der Straße Kohlmarkt.