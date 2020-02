Fahndung in Itzehoe : Frau wehrt sich – Taschenklau verhindert

Der Dieb kam auf dem Rad von hinten und flüchtete Richtung Innenstadt.

18. Februar 2020, 12:46 Uhr

Itzehoe | In der Nacht zu Dienstag hat ein Radfahrer auf dem rechten Gehweg der Kaiserstraße in Richtung Fehrsstraße gegen 1.30 Uhr versucht, im Vorbeifahren einer 41-Jährigen von hinten eine Tasche zu entreißen. Die Geschädigte schlug daraufhin mit einem Schlüsselbund nach dem Unbekannten, der sofort in Richtung Große Paaschburg und Innenstadt die Flucht ergriff. Rund 15 Minuten später alarmierte die Itzehoerin die Polizei – die Fahndung nach dem Täter verlief aber ergebnislos.

Das Opfer beschrieb den Radfahrer als dunkelhäutig, schlank und etwa 30 Jahre alt. Er besaß dichtes, krauses, mittellanges Haar, das vom Kopf abstand. Der Mann war mit einem Damenfahrrad unterwegs.

Zeugenhinweise an die Polizei unter 04821/6020.

