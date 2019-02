Kellinghusen : Frau angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ein Golf-Fahrer hat in Kellinghusen eine Frau angefahren – und ist einfach davongebraust.

von shz.de

22. Februar 2019, 16:18 Uhr

Kellinghusen | Die Vorwürfe gegen einen 60 bis 70 Jahre alten Golf-Fahrer wiegen schwer: Nötigung, Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung. Der bislang Unbekannte verletzte am Freitag am Kellinghusener Schlachthof mit seinem VW eine Frau – und flüchtete.

Gezielt auf Frau zugefahren

Gegen 10.10 Uhr hielt sich eine kleinere Personengruppe in der Sackgasse am Schlachthof in der Straße Neuer Kamp auf. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer gestikulierte in Richtung der Demonstranten, wendete und steuerte von dort rasant und hupend auf eine Frau zu, die auf der Straße stand und sich mit einem Lkw-Fahrer unterhielt. Zwar bremste der Autofahrer noch ab, traf aber noch die 26-Jährige am Bein. Er beschimpfte sie und flüchtete in einem grauen VW Golf, neueres und gepflegtes Modell, mit Itzehoer Kennzeichen. Der Fahrer hatte ein Halbglatze.



Hinweise an die Polizei in Kellinghusen unter: 04822/20980.

