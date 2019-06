Maritime Wirtschaft : „Fortuna Kingfisher“ in Glückstadt getauft

Ein ehemaliges Marineschiff fährt jetzt als Offshore-Versorger für eine Glückstädter Firma.

30. Juni 2019

Glückstadt | Seit 2002 gibt es die Firma „O. S. Energy“ in Hamburg. Da sie einen Nachfolger suchte, stieg Vincent Nürnberg 2016 in die Firma ein und 2018 hat sein Vater Alexander Nürnberg den Offshore Dienstleister ganz übernommen. Die Firma hat ihren Sitz jetzt in Glückstadt in der Straße „Am Hafen“ mit acht Mitarbeitern.

„Dazu kommen noch drei Mitarbeiter in Flensburg und drei im dänischen Esbjerg, sowie 35 Mann Besatzung auf unseren fünf eigenen und sechs Kooperations-Schiffen“, beschreibt Alexander Nürnberg die Firmengröße. „Wir sind Dienstleister für Offshore-Windparks und Ölplattformen in der Nord- und Ostsee. Das O. S. im Firmennamen steht für Offshore.“ Dabei geht es im Wesentlichen um Wartungsarbeiten an den Plattformen im Meer, aber auch um Bergungsarbeiten, Tauchgänge, Umweltverträglichkeitsprüfungen und das Einsammeln von Treibgut.

Im Außenhafen von Glückstadt wurde jetzt das neuste Schiff der Firma auf den Namen „Fortuna Kingfisher“ getauft. „Mit dem Namen Fortuna bekennen wir uns zum Firmenstandort Glückstadt und der Kingfisher ist der Eisvogel, der Lieblingsvogel der Biologen. Die Namen unserer nächsten Schiffe sollen alle mit Fortuna beginnen“, so Alexander Nürnberg.

Sein Sohn Vincent berichtete dann in der Taufrede vom Erwerb des Schiffes. „Wir sind überraschend dazu gekommen, ohne dass wir es vorher gesehen hatten.“ Ende vergangenen Jahres hatte die Firma einen Engpass in ihren Kapazitäten und suchte nach einem weiteren Schiff. Auf der Online-Börse für ausgemusterte Bundeswehrbestände fanden sie das Mehrzweckboot für Hilfsaufgaben der Marine.

„Zwei Mitarbeiter fuhren zur Besichtigung nach Kiel und waren so begeistert, dass wir ein Gebot abgegeben haben – und wir haben gewonnen.“ Da die Bundeswehr die gesamte Automatik ausgebaut hatte, musste das Schiff drei Monate lang in einer Kieler Weft neu ausgerüstet werden. Dabei haben firmeneigene Mitarbeiter bei der Instandsetzung geholfen. Das Schiff ist zwar schon 30 Jahre alt, hat aber erst 15.000 Stunden gelaufen. Die Länge beträgt 40 Meter und der Motor hat eine Leistung von 750 Kilowatt. An Bord befinden sich neben der Arbeitsplattform mit Halterungen für Container und einem Radar für das Umweltmonitoring (dem Zählen von Vögeln) 18 Schlafkojen. „Die brauchen wir für unsere Einsätze, denn außer unserer Besatzung von fünf Mann kommen Mitarbeiter der Auftraggeber an Bord, die meist Aufgaben im Umfang von sieben bis zehn Tagen auf See abarbeiten. Das Vögel zählen ist beispielsweise immer wieder vorgeschrieben und Teil der Betriebsgenehmigung der Offshore-Anlagen.“

Beate Nürnberg, die Mutter von Vincent Nürnberg, war dann als Taufpatin für das obligatorische Werfen einer Sektflasche an den Bug zuständig. „Eine Taufe ist wie die Geburt eines Schiffes. Da die Schiffe weiblich sind, muss auch eine Frau die Taufe vornehmen. Aber ich weiß natürlich, ohne eine ganze Mannschaft kann die Arbeit auf dem Schiff nicht gelingen.“

Der Heimathafen der „Fortuna Kingfisher“ ist allerdings nicht Glückstadt, sondern wegen der rechtlichen Bestimmungen fährt das Schiff unter dänischer Flagge mit dem Heimathafen Esbjerg.