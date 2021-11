Fussball-Kreisliga Süd-West : Fortuna Glückstadt gegen TS Schenefeld wegen Coronafall abgesetzt

Spitzenreiter Alemannia Wilster kann Führung ausbauen

Glückstadt | Der nominell 14. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Süd-West am bevorstehenden Wochenende ist zu einem Mini-Programm von nur drei Spielen zusammengeschrumpft. Es ist die offiziell letzte Runde – ausgenommen noch in diesem Jahr angesetzte Nachholspiele – vor der Winterpause. Verlegt Bereits auf den 12. März wurde die Partie TSV Brokstedt gegen SC Hohenas...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.