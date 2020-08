Corona im Wald spürbar : Förster Torsten Wismar aus Itzehoe: Höhere Besucherzahlen führen zu Stress bei den Tieren

Vermehrte Wildunfälle gerade nach Wochenenden sind die Folge, sagt der Itzehoer Förster.

von Andreas Olbertz

19. August 2020, 16:14 Uhr

Itzehoe | Man mag es kaum glauben, aber auch der Wald leidet unter Corona. Das Virus kann den Bäumen zwar nichts anhaben, doch die Pandemie macht sich indirekt bemerkbar. In Zeiten von Lockdown, Reisewarnungen und Homeoffice steigt die Zahl der Spaziergänger im heimischen Wald deutlich. Das an sich wäre kein Problem, schließlich zählt Naherholung zu den wichtigsten Zielen, die mit dem Itzehoer Stadtwald verfolgt werden, stellt Förster Torsten Wismar klar:

ZITAT: Spaziergänger auf den Wegen sind hochwillkommen, da haben wir überhaupt nichts gegen. Torsten Wismar, Förster

Wenn sich denn alle an die Regeln halten. „Ich hatte gedacht, dass sich das mit den Lockerungen wieder gibt. Aber das ist leider nicht so“, sagt Wismar: „Morgens im ersten Licht kommen mir schon Jogger entgegen und wenn ich nachts vom Hochsitz steige auch noch.“ Es klingt wie eine Anekdote, wenn der Förster erzählt, dass er auf Wildschweinjagd war. Es knackte und raschelte im Unterholz, Wismar legt das Gewehr schon an und dann krabbelt ein Geocacher aus dem Gebüsch, der mitten in der Nacht nach einem versteckten „Schatz“ sucht. Klingt lustig, ist aber brandgefährlich.

Spaziergänger sind spät unterwegs

Gerade in jüngster Zeit sei das verstärkt zu beobachten, denn viele Waldbesucher wollen der Hitze entkommen und spazieren in den Abend- und Nachtstunden. Wenn Förster Wismar Leute anspricht, die sich nicht an die Vorschriften halten und beispielsweise Hunde unangeleint laufen lassen, trifft er oftmals auf wenig Einsicht.

„Das Wild leidet genau so unter der Hitze wie wir und findet dann überhaupt keine Ruhe mehr“, so Wismar: „Die Rehe werden immer kleiner und schwächer.“ Wismar stellt einen klaren Zusammenhang her:

ZITAT: Die meisten Wildunfälle passieren in der Nacht von Sonntag auf Montag. Torsten Wismar

Weil die Tiere wegen der vielen Besucher gestresst sind. Seit Beginn des Jagdjahrs am 1. April habe er bereits elf Rehe und drei Schweine „von der Straße geholt“. „Wir haben das leider selber mal ein Jahr versehentlich provoziert“, gibt der Wald-Experte zu. Damals hatte er zu vielen sogenannten Selbstwerbern die Erlaubnis erteilt, Kaminholz zu schlagen. Die vielen knatternden Kettensägen sorgten für ordentlich Stress. Doch das Thema habe sich mittlerweile erledigt. „Unser Holz ist aus dem Alter raus“, so Wismar.

BILD WISMAR

Corona bringt dem Wald auch noch ein weiteres indirektes Problem. Dem Förster ist die wegen der Pandemie angespannte Haushaltslage bekannt. „Da muss ich nicht auch noch kommen und sagen, ich brauche Geld für Aufforstungen“, findet Wismar. Deshalb bleiben Flächen, die wegen Borkenkäfer-Befall gerodet wurden, vorerst unbepflanzt.

Doch in der aktuellen Situation gibt es auch positive Meldungen. Wismar: „Dieses Jahr habe ich noch keine Spur vom Borkenkäfer.“ Das Problem könne aber im kommenden Jahr wieder akut werden.

Sitkalaus macht sich breit

Aktuell macht ihm ein anderer Schädling Sorgen: eine Laus, die die nur die Sitkafichte befällt und nur den jungen Trieb stehen lässt. Den Befall überlebe der Baum in der Regel – wenn nicht noch Trockenheit dazu komme. „Aktuell ist es ja schon Dürre“, findet Wismar. Wasserläufe im Wald seien versiegt oder nur noch kleine Rinnsale.

Doch auch mit dem ausbleibenden Regen ist Wismars Revier gut klar gekommen. Er deutet auf einen Ahorn. „Der reagiert eigentlich als erster und rollt die Blätter zusammen“, erklärt er. Bislang gebe es keine Hitzeschäden. Aber das könne sich schon in den nächsten Tagen ändern.