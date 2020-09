Wassertourismus in Wilster : Fördervereins Wilsterau und Schleuse blickt auf erfolgreiche Arbeit

Die Freunde der Wilsterau haben den Wassertourismus im Blick und wollen am Konzept dafür mitwirken.

10. September 2020, 15:47 Uhr

Wilster | Bei der Jahresversammlung des Fördervereins Wilsterau und Schleuse begrüßte Reinhard Bunge rund 25 Anwesende. „Wir sind heute aufgrund der Pandemiesituation nur recht wenige, da wir keine Gäste eingeladen haben“, erklärte der Vorsitzende.

Aber die Einberufung der Sitzung zum jetzigen Zeitpunkt sei unumgänglich, da der stellvertretende Vorsitzende Lothar Möller im vergangenen Jahr verstorben war. Carsten Schröder aus Wilster wurde zum Nachfolger gewählt. Zudem bestätigten die Mitglieder Bunge und Schriftführerin Ingrid Mausolf für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern.

Großprojekt: Schleusenrestaurierung

Mit einer Zusammenfassung der vergangenen vier Jahre hielt Bunge einen Rückblick. Im Vordergrund stand die Restaurierung der Schleuse Kasenort, die Mitte des Jahres 2017 begann und nun als abgeschlossen gilt. Seinen Dank richtete er an das Bauamt der Wilstermarsch. Der Verein sei immer ausführlich von Roman Stöckmann über den Stand der Arbeiten informiert worden. Auch viele der Anregungen des Vorstandes seien umgesetzt worden. Bunge machte darauf aufmerksam, dass der NDR den Einbau der Schleusentore gefilmt habe und dieses Video in der Mediathek des Senders eingesehen werden könne.

Verschlickung der Wilster Au anscheinend kein Thema

Wichtiges Thema der vergangenen Jahre war zudem die Verschlickung der Wilster Au. Dazu wurden bereits im Jahr 2016 aufwendige Vermessungsarbeiten getätigt. Die nun vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass kein Bedarf für eine Entschlickung der Au bestehe. Dies stieß bei einigen der Anwesenden auf großes Unverständnis.

Neuer Schaukasten am Schleusenparkplatz

Der neue Vereins-Schaukasten am Schleusenparkplatz könne nun beidseitig bestückt werden, und die Ewer-Wetterfahne, die vom Förderverein bei einem Schmied in Auftrag gegeben wurde, werde bald angebaut. Zudem werden in den kommenden Wochen Hinweisschilder auf die Wilster Au an den sechs wichtigsten Überquerungsbrücken installiert.

Beim Wassertourismuskonzept mitreden

Und: Beim Wassertourismuskonzept, welches vom Amt vorangetrieben wird, ist der Verein einbezogen und kann Ideen einbringen.

Amtsvorsteher Delf Sievers berichtete über das Wassertourismuskonzept rund um die Wilster Au. „Die Au eignet sich wegen der geringen Strömung hervorragend als Familienfluss“, betonte er.

ZITAT Aber ob das Konzept umgesetzt werden kann, muss davon abhängig gemacht werden, dass jemand für die Gaststätte in Kasenort gefunden wird. Delf Sievers, Amtsvorsteher

Zurzeit fänden Gespräche mit einem eventuell neuen Pächter statt, die gar nicht so schlecht aussähen, betonte Sievers. Auch seien die Anrainer für Ideen angesprochen worden, von denen sich auch einige bereit erklärt hätten, Anlagestellen für Wassersportler zu schaffen oder zu erneuern. „Wir müssen uns aber hierzu noch etwas gedulden“, betonte Sievers.