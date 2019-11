Fortunabad Glückstadt : Förderverein begrüßt 300. Mitglied

Die Glückstädterin Kerstin Wendler ist als 300. Mitglied dem Schwimmbad-Verein beigetreten.

24. November 2019, 13:05 Uhr

Glückstadt | „Dafür haben wir lange gekämpft“, lacht Manuela Ost, Vorstandsmitglied im Förderverein Fortuna-Bad Glückstadt. Der Verein konnte jetzt sein 300. Mitglied begrüßen.

Erst im Oktober war Kerstin Wendler in den Förderverein eingetreten. „Früher bin ich regelmäßig geschwommen, dann lange Zeit nur noch selten. Erst in diesem Jahr habe ich das Schwimmen wieder für mich entdeckt“, erzählt die Glückstädterin. Und so war es für die 51-Jährige auch geradezu selbstverständlich, in den Förderverein Fortuna-Bad einzutreten, nachdem sie die Badesaison im Schwimmbad genossen hatte.

Der Vorstand freute sich sehr. „Wir sind sehr stolz, dass wir die 300er Grenze endlich geknackt haben“, freut sich Manuela Ost. Mit einem Blumenstrauß wurde dann Kerstin Wendler im Verein willkommen geheißen.