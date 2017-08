SchulAssistentinnen in Steinburg : Fördern und fordern im Unterricht

vergrößern 1 von 1 Foto: Möller 1 von 1

Unterstützen, fördern – und auch fordern: Die Arbeit der Schulassistenten ist vielfältig. „Aber auch notwendig.“ Darin sind sich Stefanie Marx, Heike Josuttis und Manuela Binek, die seit Anfang 2016 in diesem Bereich arbeiten, überzeugt. Vor zwei Jahren hatte die damalige Landesregierung 13,2 Millionen Euro für Schulassistenten an allen Grundschulen in Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellt. Das Fazit nach eineinhalb Jahren fällt aus Sicht der drei Steinburgerinnen positiv aus. „Wir können die Schule um ein wertvolles Element bereichern“, sagt Manuela Binek

Zielsetzung des Landes ist eine inklusiven Schule, in der Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam lernen. Pädagogen an den Grundschulen sollen entlastet und die Kinder optimal gefördert werden. In den Klassenzimmern geht es immer heterogener zu, dort treffen Kinder mit vielfältigen Problemen und Vorgeschichten aufeinander. Die einen können sich nicht konzentrieren, andere sind Legastheniker oder haben eine Zahlenschwäche, hinzu kommen familiäre Schwierigkeiten, wenn sich die Eltern trennen – eine Kindheit voller Defizite und Sprachbarrieren. In diesem Umfeld sind die Schulassistenten beschäftigt und unterstützen die Lehrer bei ihrer Arbeit.

„Wir fördern die Kinder in Kleingruppen oder begleiten sie im Klassenverband“, sagt Manuela Binek (51), die zusammen mit ihrer Kollegin Heike Josuttis (54) an der Grundschule Kellinghusen arbeitet. „Wir betreuen dabei unter anderem Schüler, die besondere Bedürfnisse haben, unterstützen aber auch Kinder mit besonderen Fähigkeiten“, ergänzt Heike Josuttis. Alles natürlich unter Anleitung der Lehrer. Pausengestaltung und -betreuung und auch die Teilnahme sowie Mitwirkung an Veranstaltungen wie Bundesjugendspielen oder Fahrten gehören ebenfalls zu ihren Aufgaben. „Es ist ein vielfältiges Arbeitsfeld.“ Jede Schule könne dabei die Assistenten individuell einsetzen, ganz auf die Schüler abgestimmt, betont Stefanie Marx (39), die an der Wackener Grundschule arbeitet. Positiv empfinden die drei die Einbindung in das vorhandene Schulteam, regelmäßig fände ein Austausch statt. „Wir haben manchmal auch einen anderen Blick auf die Kinder, den wir mit einbringen können“, sagt Manuela Binek. Insgesamt sind wir „herzlich aufgenommen worden“.

Ähnlich wie ihre beiden Kolleginnen bringt sie einen großen Erfahrungsschatz und eine fundierte Ausbildung mit. Die Kellinghusenerin ist Erzieherin und Heilpädagogin und hat 30 Jahre in diesem Bereich gearbeitet, besonders im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule. Heike Josuttis war zehn Jahre in der Ganztagsbetreuung der Gemeinschaftsschule und darüber hinaus vier Jahre als Schulbegleiterin tätig. Beide haben sich auf die Stellenanzeige beim Land beworben und sind dort angestellt. 341 Schulassistenten sind insgesamt beim Land angesiedelt. Die restlichen 270 arbeiten bei Schul- oder freien Trägern, bekommen ihr Geld aber ebenfalls vom Land. Dazu zählt auch die Wackenerin Stefanie Marx, die bei der Lebenshilfe beschäftigt und ausgebildete Erzieherin ist. Und da die drei Frauen die gleiche Arbeit verrichten und sich gern austauschen wollten, haben sie für den Bereich des Förderzentrums Steinburg-Nordost – dort sind sie angesiedelt – einen Arbeitskreis gegründet. „Dort sprechen wir über unsere Erfahrungen und informieren uns gegenseitig“, sagt Stefanie Marx.

Info: Alle 477 öffentlichen Grundschulen im Land haben einen Schulassistenten. Die Arbeitszeit ist gestaffelt nach der Schülerzahl, zahlreiche Schulassistenten arbeiten in Teilzeit. Fast 1500 Lehrer, Heilpädagogen und andere „sozial erfahrene Personen“ hatten sich beim Land beworben. Von den Eingestellten sind nach Angaben des Landes 92 Prozent weiblich.

von Joachim Möller

erstellt am 16.Aug.2017 | 14:30 Uhr