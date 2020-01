Stadtentwicklung Glückstadt : Förderkulisse neu ausloten

Die Entwicklung für die Sanierungsgebiete Innenstadt und Bahnhof in Glückstadt soll erweitert und zum Teil überprüft werden.

von Christine Reimers

06. Januar 2020, 17:18 Uhr

Glückstadt | Ausbau der Stadtbücherei oder eine Verlagerung der Bildungsstätte – das ist immer wieder ein Thema. Wie soll das Gebäude der Feuerwache an der Christian-IV-Straße genutzt werden, wenn die Feuerwehr an einen anderen Standort gezogen ist. Und ist die Sanierung des Fortuna-Bades notwendig. Drei Themen-Komplexen ist eines gemeinsam: Sie haben zurzeit aus städtebaulicher Sicht keine Aussicht auf Fördermittel aus Kiel. Doch sie könnten so gestaltet werden, dass sie Aussicht auf eine Förderung bekommen.

Förderung für Sanierungsgebiete

Die Politik wird am Dienstag, 14. Januar, ab 19 Uhr im Ratssaal darüber sprechen, ob diese Ziele weiterverfolgt werden sollten. Wobei bereits unstrittig ist, dass die Stadtbücherei auf lange Sicht barrierefrei werden sollte.

Stadt will Teil der Druckerei Augustin kaufen

Zu dem Themenkomplex gehören unter anderem auch die Gebäude der Druckerei Augustin am Fleth 36 und 37. Das Gebäudeensemble steht seit 2019 unter Denkmalschutz. Wie berichtet, hat die Stadtvertretung bereits beschlossen, einen Gebäudeteil kaufen zu wollen.

Auch Sanierung des Fortuna-Bads auf dem Prüfstand

Weiterhin geht es um die Sanierung der Schwimmbecken des Fortuna-Bades und dort auch um eine Erweiterung der Räumlichkeiten für Vereine – besonders für den DLRG und für Umkleiden.

Zum Hintergrund: Es gibt für den Stadtkern von Glückstadt und das Sanierungsgebiet „Bahnhof“ ein Entwicklungskonzept (IEK). Doch um Fördergelder zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Unter anderem gehören dazu die so genannten vorbereitenden Untersuchungen. Diese fanden bereits 2015 statt. Festgestellt wurden dabei Mängel und Missstände. Daraus wiederum resultierte ein Katalog an Maßnahmen, die abgearbeitet werden können – Maßnahmen, die gefördert werden.

Alle fünf Jahre Überprüfung erforderlich

Nach den Städtebauförderrichtlinien muss das Entwicklungskonzept alle fünf Jahre auf den Prüfstand. Auch, um festzustellen, ob die Maßnahmen noch aktuell sind. Sie werden zudem bei Bedarf neu bewertet. Die Projekte, wie der Ankauf eines Augustin-Hauses, waren zum Teil vor fünf Jahren noch kein Thema. Aus diesem Grund gab es damals auch keine vorbereitenden Untersuchungen.

Fördermöglichkeiten sollen ausgelotet werden

Weiterführend sollen nun auch bestehende Maßnahmen untersucht werden, die inzwischen in das Entwicklungskonzept aufgenommen, aber für eine Förderfähigkeit über die Städtebauförderung nicht ausreichend betrachtet wurde: Dazu gehört unter anderem das angedachte Fußgängerleitsystem zu historischen Orten, das Verkehrs- und Besucherlenkungskonzept und die Erneuerung des Spielplatzes Ballhausstraße – er gilt als einziger Spielplatz und Begegnungsraum für Kinder in der Innenstadt. Weiterhin geht es auch um das Konzept für die Straßenbeleuchtung.