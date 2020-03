Ratsversammlung folgt SPD-Antrag : Flüchtlinge: Itzehoe will helfen und mehr Asylbewerber aufnehmen

Einhellige Meinung in der Ratsversammlung: Die Stadt solle zehn Menschen mehr aufnehmen.

von Delf Gravert

15. März 2020, 15:52 Uhr

Itzehoe | Mit breiter Mehrheit hat die Ratsversammlung ein Zeichen der Solidarität mit geflüchteten Menschen und jenen europäischen Nachbarn gesetzt, die besonders viele Menschen aufgenommen haben. Die Stadt erklärt sich laut dem Beschluss bereit, zehn Menschen mehr aufzunehmen, als sie muss.

Dringlichkeitsantrag der SPD

Die Sozialdemokraten hatten die Initiative ergriffen und einen umfangreichen Dringlichkeitsantrag eingebracht, der Bezug auf die aktuelle Lage auf den griechischen Inseln und an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland nimmt.

Aber auch die Bootsflüchtlinge im Mittelmeer hatte die SPD-Fraktion im Blick. „Uns ist die Situation dieser Menschen nicht egal“, sagte Fraktionschef Sönke Doll zur Begründung. „Wir wollen helfen.“

BILD

Aus allen Fraktionen kam Unterstützung für den Antrag. „Das Thema ist sehr wichtig“, erklärte Eva Gruitrooy für die Grünen. Ihre Fraktion hätte zeitgleich einen ähnlichen Antrag für den Ausschuss für städtisches Leben eingebracht.

„Den ziehen wir nun natürlich zurück und unterstützen den SPD-Antrag.“ Es sei der EU nicht würdig, was an den südlichen Außengrenzen passiere. Der Antrag sei ein „wichtiges Signal“ dagegen.

ZITAT: Was da passiert, das geht so nicht. Ralph Busch, Vorsitzender der CDU-Fraktion

Die CDU hätte gern mehr Zeit zur Beratung gehabt. Teilweise habe es bei CDU-Ratsmitgliedern rechtliche Bedenken gegenüber dem SPD-Antrag gegeben, sagte Fraktionsvorsitzender Ralph Busch. In der Sache stimmten die Christdemokraten aber zu.

„Sehr bedauerlich“ sei die Lage der Geflüchteten, sagte auch Hans Emil Lorenz (UWI). Er bezweifelte aber die Dringlichkeit des Itzehoer Antrags und plädierte für eine Beratung im Ausschuss für städtisches Leben.

Stadt folgt anderen Kommunen

Uneingeschränkte Unterstützung kam von der DAFI: Viele Kommunen hätten bereits ähnliche Beschlüsse gefasst. „Ich freue mich, dass wir auch dabei sind“, sagte Fraktionchefin Kirsten Lutz. Ernst Molkenthin (Linke) plädierte dafür, die Zahl von zehn Menschen zusätzlich noch zu erhöhen.

Konkret sieht der Beschluss vor, zehn Asylbewerber mehr auf zunehmen, als es die Verteilung nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel für die Kreisstadt vorsieht.

Darüber hinaus beinhaltet der Beschluss neben der Solidaritätsbekundung auch die Forderung nach einer uneingeschränkten Wahrung der Menschenrechte in Europa. „Sie dürfen nicht an den Außengrenzen enden“, heißt es in der Beschlussvorlage.