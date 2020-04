als Minderjähriger geflohen : Flucht vor drei Jahren: Peter Mendy aus Gambia will sich in Itzehoe ein eigenes Leben aufbauen

Die Integration von minderjährigen Flüchtlingen sei schwierig, sagt H. Johann Ernst von der Diakonie Rantzau-Münsterdorf.

von Michael Althaus

29. April 2020, 10:06 Uhr

Itzehoe | Als 15-Jähriger ist Peter Mendy ohne seine Familie aus Gambia nach Deutschland geflohen. Bis heute wird er in einer Jugendhilfe-Einrichtung betreut. Inzwischen ist er 18 Jahre alt und will auf eigenen Füßen stehen. Mendy sucht einen Ausbildungsplatz und eine eigene Wohnung. Doch das ist nicht so einfach. „Die Integration minderjähriger Flüchtlinge in die Gesellschaft ist schwierig“, sagt H. Johann Ernst von der Diakonie Rantzau-Münsterdorf.

Ernst leitet das sogenannte Trainingswohnen im ehemaligen Gemeindehaus im Itzehoer Stadtteil Wellenkamp. Neben unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen leben auch Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen in der Einrichtung – insgesamt zwei Mädchen und acht Jungen. In der Wohngemeinschaft sollen die über 16-Jährigen auf ein selbstständiges Leben vorbereitet werden. Sie besuchen eine Schule oder machen Praktika, lernen den Umgang mit Geld und müssen sich selbst versorgen. Als Ansprechpartner stehen ihnen vier Erzieher zur Seite. „Unser Konzept sieht eine Mischung aus Selbstverantwortung und Unterstützung vor“, sagt Ernst. Neben Mendy sollen demnächst drei weitere Flüchtlinge in die Selbstständigkeit entlassen werden.

Der drahtige 18-Jährige macht in diesem Sommer seinen Hauptschulabschluss am Regionalen Berufsbildungszentrum. Nebenbei spielt er Fußball beim U19-Landesligisten TSV Brokstedt. „Ich bin sehr glücklich in Deutschland, hier bin ich frei“, sagt er in fast perfektem Deutsch. In Schule und Sportverein habe er viele Freunde gefunden. „Peter managt seinen Lebensalltag weitestgehend selbstständig“, bescheinigt Erzieher Dragan Novakovic.

Einfach ist die Situation trotzdem nicht für den jungen Afrikaner. Er leide unter der Trennung von seiner Mutter, die noch in Gambia lebe, und habe von der Flucht über das Mittelmeer diverse Traumata davongetragen, sagt Ernst. „Peter kann im Sportunterricht nicht am Schwimmen teilnehmen.“ Mendy möchte darüber lieber nicht reden und richtet seinen Blick stattdessen in die Zukunft. Eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann wolle er machen, am liebsten im Modebereich. „Ich liebe Kleidung und ich spreche übrigens auch gut Englisch“, betont er. Auch eine Arbeit in der Hotelbranche könne er sich vorstellen. „Und wenn ich einen Platz gefunden habe, suche ich mir eine eigene Wohnung.“

Drei Bewerbungen hat Mendy bereits geschrieben – aber bislang nur Absagen erhalten.