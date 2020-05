Historiker aus Wilster : Flucht und Vertreibung: Holger Stamm und die Geschichte seiner Mutter

Die Frau arbeitete als Kindermädchen unter anderem bei dem später berühmten Sänger und Schauspieler Chris Howland.

von Ilke Rosenburg

27. Mai 2020, 18:37 Uhr

Wilster | Schon lange macht sich Holger Stamm dafür stark, Erinnerungen an die Geschichte wach zu halten. Als Vorsitzender des Vereins Historischer Rathäuser Wilster liegt ihm das Andenken an die Wahrung stummer Zeugen städtischer Entwicklung am Herzen. Und privat hat er sich daran gemacht, das Leben seiner Mutter und deren Familie aufzuschreiben. Eine Erzählung über Vertreibung aus Glaubensgründen, Krieg und Flucht. Gerade angesichts der vielen Flüchtlinge vor den Toren Europas wichtig. Er möchte damit auch anderen Motivation geben, solange noch möglich, Zeitzeugen aus der eigenen Familie über deren Kriegs- und vielleicht auch Fluchterlebnisse zu befragen. Und alles aufzuschreiben, auch oder vor allem Jüngere darüber nachdenken zu lassen, wie kostbar Frieden und Freiheit in einer Demokratie sind.

Seine Mutter Katharina Stamm feierte gerade in Itzehoe ihren 90. Geburtstag, kam als Katharina Hooge in Schumanovka im russischen Irkutsk zur Welt. Ihre Vorfahren waren 1765 von Zarin Katharina der Großen mit dem Angebot nach Russland gelockt worden, dort frei in Glauben und in Gemeinschaft mit anderen Familien aus Friesland leben zu können. Die Mennoniten seien fleißige Siedler gewesen – und hätten sich insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg zunehmend bedroht gefühlt. Die Furcht der deutschstämmigen Siedler vor Demütigung und Misshandlung durch Russen habe 42 Familien aus Schumanovka zu einem tollkühnen Plan bewegt: Die Flucht über den zugefrorenen Amur über die Grenze nach China.

Das war im Dezember 1930, als die kleine Katharina knapp acht Monate alt war. Ihr ein Jahr älterer Bruder überlebte die Flucht nicht. Nach einigen Monaten erreichten sie Harbin, wo es ein großes Auffanglager für die flüchtenden Mennoniten aus Russland gab. Es seien Tausende Menschen gewesen. Ein Jahr mussten sie ausharren unter erbärmlichen Verhältnissen bis es gelang, mit der Bahn nach Shanghai zu fahren und von dort per Schiff nach Marseille. Viele hatten Südamerika als Ziel vorgenommen, Familie Hooge wollte nach Hamburg, wo sie 1934 eintraf.

Das Leben verschlug sie dann nach Marienburg, wo sie im Krieg noch einmal vor den Russen fliehen. Erneut war Hamburg das Ziel, danach Neumünster und wieder zurück in die Hansestadt. Die Zeiten waren schwer, die junge Frau arbeitete als Kindermädchen bei Familien der englischen Besatzer – unter anderem bei dem später berühmten Sänger und Schauspieler Chris Howland.

Und sie lernte ihren späteren Mann Gustav Stamm kennen, den sie 1952 heiratete. Wie sein Vater die Kriegsjahre erlebt hatte, davon weiß Holger Stamm wenig. „Wir haben da nie drüber gesprochen.“ Vor 26 Jahren starb sein Vater, und Holger Stamm bedauert, nie die Lebensgeschichte detaillierter erfahren und niedergeschrieben zu haben, Gustav Stamm – Jahrgang 1924 – geriet als Soldat in Stalingrad in Gefangenschaft, war Spätheimkehrer. Wie so vielen seiner Generation, fiel es ihm schwer, von dem Erlebten zu erzählen. Doch den Mut verloren Gustav und Katharina Stamm nie. „Und das sollte man sich in Krisenzeiten auch vor Augen führen und mutig nach vorne blicken“, betont Holger Stamm. Dafür müsse man Generationen-übergreifend ins Gespräch kommen.